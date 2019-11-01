«БелДжи» собрался выпускать электромобили: авто не сможет ездить при -11 21 1.11.2019, 18:58

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Об этом рассказал и. о. директора завода Геннадий Свидерский.

«Для нас важна разработка и выпуск электромобиля, — подчеркнул и. о. директора завода „БелДжи“ Геннадий Свидерский. — Мы разговаривали с руководством Geely в Китае. У них есть компетенция в этом производстве. Есть технические нюансы: во-первых, адаптированные для нас интерфейсы. Во-вторых, батарея работает до минус 11 градусов. У нас похолоднее».

«Еще одна проблема — стоимость: на электромобиль она в два раза больше, — рассказал onliner.by Свидерский. — В Шанхае государство пошло навстречу владельцам e-транспорта. Там выдавали зеленые номера без конкурса (конкурс — это такая система сдерживания автомобилизации), делали скидку на авто в 50 процентов, но при условии, что электромобиль нельзя продавать в течение первых двух лет. Получится ли у нас повторить этот опыт?»

В зависимости от решения этих проблем и будет развиваться электрическое будущее завода «БелДжи».