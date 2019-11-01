На президентских выборах в Боливии голоса пересчитают международные наблюдатели 2 1.11.2019, 19:22

Эво Моралес

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Оппозиция оспаривает победу президента Боливии Эво Моралеса.

Моралес правит страной уже 14 лет. Он принадлежал к группе президентов «красного пояса» Латинской Америки вместе с Чавесом и Киршнер, передает nn.by.

Моралес изменил конституцию страны, что позволило ему баллотироваться на очередной срок. Согласно официальным результатам, Моралес собрал 47,08% голосов, тогда как его главный конкурент, экс-президент страны, правивший в 2003—2005 годах, — 36,51%.

Избирательное законодательство в Боливии таково, что для победы в первом туре достаточно набрать 40% голосов и на 10% больше, чем ближайший конкурент. Оппозиция обвиняет власти страны в подтасовке результатов. В случае второго тура шансы оппозиционного кандидата высоки, так как большинство остальных кандидатов готовы объединиться против Моралеса.

Решение об аудите результатов выборов было принято после недели протестов в столице страны и других городах.

Моралес опирается на бедное крестьянство и коренное индейское население, оппозиция имеет поддержку в столице и наиболее состоятельных регионах. При Моралесе экономика Боливии росла стремительными темпами благодаря росту добычи газа. Моралес вынудил международные корпорации платить более высокие налоги, благодаря чему у правительства появились деньги на социальные проекты. Оппозиция обвиняет его в авторитарных замашках и разжигании вражды.