Как в том польском сериале 2 Егор Седов

1.11.2019, 19:45

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А ведь скажи полякам из 84-го каких-нибудь пять лет до, что вырвутся всей страной... ведь не поверили бы.

Посмотрел по наводке френда Duncan Grant первый сезон польского сериала "Болото".

Если не пугает дикая депрессивность в духе "Левиафана", могу порекомендовать...

Дело происходит в Польше в 1984-м. Понятно, в каких реалиях. Но, как ни сгущай ужас, а все равно СССР не получится: есть частные предприниматели, с ограничениями, конечно, но никто не тягает их за "тунеядство", валюта полулегальна, но многие и этим занимаются, и ничего...

Суть не в том: в реалиях излета польского совка происходит нечто страшное. С этим самым совком напрямую связанное. (Дальше я должен замолчать, ибо это - все-таки детектив).

Но в сериале важно и кое-что еще, не только сама детективная линия. Место действия - некий городок на западе Польши. Те места, которые когда-то Польшей не были. И там кто-то жил. И говорить о том, что с ними сделали - нельзя... Хотя многие знают и помнят.

На прОклятых землях преступления и происходят.

И подумалось - а ведь у нас этих прОклятых земель немало. Стоит только чуть отъехать от нашего городка, через бывшую финскую границу... Там и места, где не надо строить дома, есть. И кладбища, которых не стало...

И тени. Тени прошлой жизни. Тени тех, кто был коренным для этой земли.

Всё почти так, как в том польском сериале...

И еще. А ведь скажи тем полякам из 84-го, существующим в "болоте", откуда хрен вырвешься, что всего-то каких-нибудь пять лет - и таки пусть трудно, пусть мучительно, но вырвутся, все страной... ведь не поверили бы. Герои сериала - точно. Скорее всего, послали бы (они там крепко выражаются).

Ну, и напрасно.

Когда-нибудь и о нашем времени будет такой сериал. Возможно, не в таком уж отдаленном будущем. Когда прОклятые земли будут "расколдованы", он наверняка появится.

Егор Седов, Facebook