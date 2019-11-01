В Полоцке «Табакерку» поставили на парковочное место для инвалидов

В Полоцке «Табакерку» поставили на парковочное место для инвалидов4
- 1.11.2019, 20:14
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Люди уже начали писать жалобы.
Рядом с супермаркетом Green в Полоцке киоск «Табакерка» поставили на парковочное место для людей с ограниченными возможностями.
Сотрудники супермаркета рассказали, что киоск появился несколько дней назад, но люди уже начали писать по этому поводу жалобы.
Руководство Green говорит, что не имеет отношения к установке киоска — они просто снимают помещение в торговом доме «Стрелец». Его владелец Никита Захаров сказал «Еврорадио», что количество парковочных мест для инвалидов не изменилось, их по-прежнему четыре — одно место добавили вместо занятого «Табакеркой».