В Полоцке «Табакерку» поставили на парковочное место для инвалидов 4 1.11.2019, 20:14

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Фота: vk.com/polotsk / "Табакерка" каля крамы

Люди уже начали писать жалобы.

Рядом с супермаркетом Green в Полоцке киоск «Табакерка» поставили на парковочное место для людей с ограниченными возможностями.

Сотрудники супермаркета рассказали, что киоск появился несколько дней назад, но люди уже начали писать по этому поводу жалобы.

Руководство Green говорит, что не имеет отношения к установке киоска — они просто снимают помещение в торговом доме «Стрелец». Его владелец Никита Захаров сказал «Еврорадио», что количество парковочных мест для инвалидов не изменилось, их по-прежнему четыре — одно место добавили вместо занятого «Табакеркой».