Саудовская Аравия распрощалась с надеждами на нефть по $80 2 1.11.2019, 20:15

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Королевство начинает резать бюджет, сокращая госрасходы.

Саудовская Аравия запускает программу сокращения расходов государственного бюджета, который на 90% наполняется доходами от продажи нефти и был сверстан в расчете на баррель по 80 долларов, передает finanz.ru.

В бюджет-2019 королевская семья заложила рекордные расходы на 295 млрд долларов, включающие как субсидии гражданам, так и инвестиции в план перестройки экономики с ее уходом от нефтяной зависимости, который обойдется в 425 млрд долларов в ближайшие 12 лет.

По оценке МВФ, чтобы выполнить план, Эр-Рияду нужна была цена на нефть в диапазоне от 80 до 85 долларов за баррель. Именно этот уровень уровень был неформальной целью сделки по сокращению добычи, которую страны ОПЕК перезаключили с Россией в декабре, рассказывали WSJ источники в картеле.

И хотя Саудовская Аравия ежемесячно перевыполняла свою квоту на 140-160%, наблюдая как доля ОПЕК на мировом рынке нефти падает до исторических минимумов, подбросить цены до нужной отметки ей не удалось.

Лишь в апреле и начале мая цена Brent поднималась выше 70 долларов за баррель, а к концу лета упала до 60 на фоне роста сланцевой добычи и торговой войны Китая и США, из-за которой глобальная торговля начала сокращаться впервые за 10 лет, а рост спроса на сырье замедлился до уровней глобального кризиса 2009 года.

Как сообщает Al Arabiya, в пятницу, 1 ноября, саудовский Минфин объявил, что в 3 раза понижает прогноз по росту ВВП на текущий год (с 2,6% до 0,9%), а со следующего года начинает «резать» статьи расходов бюджета, дефицит которого достигает 4,7% ВВП.

В 2020 году, по прогнозу Минфина, доходы бюджета упадут на 9%, до 833 млрд риалов. Расходы придется сократить 1,05 до 1,02 трлн риалов в следующем году и до 955 млрд риалов в 2021-м.

Дефицит бюджета Саудовской Аравии составит 6,5% ВВП в следующем году и сократится вдвое в 2021-м.

Возмутителем спокойствия живущей по средневековым законам монархии, где преступников казнят, отрубая головы, а при особо тяжких преступлениях практикуют публичное распятие обезглавленного тела, остается сланцевая промышленность США, которая увеличивает добычу быстрее, чем растет мировой спрос.

Экспорт американской нефти достиг 3,5 млн баррелей в сутки, а в ближайшие 3-5 лет, по прогнозу Citigroup, может удвоиться, благодаря терминалам и сети трубопроводов от бассейна Permian к восточным портам, которые вводятся в строй в 2019-20 гг.

На нефтяном рынке повторяется сценарий 1980х: тогда, как в попытке удержать цены Саудовская Аравия также ограничивала добычу, из-за чего ее доля на мировом рынке 17,2% рухнула до 6,3%.

В 1985 в Эр-Рияде решили, что такая политика ведет в тупик, в 2 раза подняли добычу, из-за чего цены с 31,5 доллара за баррель в ноябре 1985-го обвалились до 9,8 доллара на апрель 1986-го, вызывав острый валютный кризис в Советском союзе, который к началу 1990х балансировал на грани валютного банкротства, а декабре 1991-го объявил дефолт по всем долговым и текущим обязательствам Внешэкономбанка СССР.