Белорус Воронков получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Сингапура 1.11.2019, 20:30

Андрей Воронков

Белорусский футболист попал в символическую сборную года.

Белорусский форвард ДПММ Андрей Воронков попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Сингапура по итогам сезона-2019, передает pressball.by.

На прошедшей 31 октября церемонии закрытия сезона белорус также получил приз лучшему бомбардиру лиги — он забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. К тому же, в его активе 4 гола в Кубке Сингапура.

Воронков помог ДПММ выиграть чемпионат Сингапура.