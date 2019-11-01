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Белорус Воронков получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Сингапура

  • 1.11.2019, 20:30
Белорус Воронков получил приз лучшему бомбардиру чемпионата Сингапура
Андрей Воронков

Белорусский футболист попал в символическую сборную года.

Белорусский форвард ДПММ Андрей Воронков попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Сингапура по итогам сезона-2019, передает pressball.by.

На прошедшей 31 октября церемонии закрытия сезона белорус также получил приз лучшему бомбардиру лиги — он забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. К тому же, в его активе 4 гола в Кубке Сингапура.

Воронков помог ДПММ выиграть чемпионат Сингапура.


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