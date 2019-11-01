Bloomberg сообщил об отправке из РФ в Венесуэлу шести рейсов с $315 млн 3 1.11.2019, 20:37

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Наличные в Каракас отправляли находящийся под санкциями США Еврофинанс Моснарбанк и Газпромбанк.

С мая 2018-го по апрель 2019 года из России в Венесуэлу отправили несколько партий наличной валюты на общую сумму $315 млн, передает РБК со ссылкой на Bloomberg. Агентство ссылается на данные компании ImportGenius, изучившей российские таможенные данные, полученные от источников.

Наличные перевезли в Венесуэлу шестью рейсами. Деньги отправляли кредиторы Каракаса, а в конечном счете их получал венесуэльский банк BANDES, находящийся под санкциями США. Агентство отмечает, что неизвестно, для каких целей властям Венесуэлы могла понадобиться наличность.

Согласно информации ImportGenius, в апреле этого года $97 млн в Каракас направил российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В марте управление Минфина США по контролю за иностранными активами внесло этот банк в санкционный список.

Кроме того, в январе валюту на $100 млн Каракас получил от Газпромбанка, который ранее владел долей в Еврофинансе.

Чиновник из Венесуэлы на условиях анонимности подтвердил, что страна получила наличные, связанные с Еврофинансом, но отказался от дальнейших комментариев. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов заявил Bloomberg, что сотрудничество с Bandes было полностью прекращено в марте 2019 года.

В октябре 2018 года источники Bloomberg сообщали, что власти Венесуэлы решили использовать Еврофинанс для выплат своим поставщикам и проводить международные платежи через Москву. В августе Газпромбанк избавился от своей доле в Еврофинансе, блокирующий пакет (25% плюс одна акция) отошел государству безвозмездно.

В августе президент США Дональд Трамп расширил санкции против Венесуэлы, внеся в список практически все властные структуры страны, включая Центробанк.