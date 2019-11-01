Оскал русского «Джокера» Александр Сотник

1.11.2019, 21:05

Александр Сотник

Мы имеем дело с банальным воровством российских чиновников, и никакого вражьего «Джокера» в рукаве.

Министр культурки Мединский заявил, что, если бы «Джокер» снимали в России, фильм не получил бы поддержки Минкульта. Бюджет нескрепного кино составил $55 000 000, а премьерные показы уже принесли доход в сумме $741 318 680. Зато Минкульт выделил 52 млн. рублей на картину «Дневник Z@дрота». Каков министр – такое и кино: по мотивам органайзера Мединского. Между тем, деньги, выделенные из госбюджета на финансирование производства фильмов – а это около 5 млрд. рублей, попросту осели в офшорах и на счетах компаний-пустышек. К такому выводу пришла Счетная палата. Больше половины фильмов, профинансированных Минкультом и Фондом кино, не увидел почти никто: из 155 картин, снятых с 2015 года, у 80 набралось меньше 10 тысяч зрителей, т. е. проката у них де-факто не было. А у 30 картин не набралось и 1000 зрителей. Мы имеем дело с банальным воровством российских чиновников, и никакого вражьего «Джокера» в рукаве.

Без «Джокера» играет даже верховный главнокомандующий, пресс-секретарь которого на голубом глазу заявляет, что Путин не станет комментировать «частный случай» рядового Шамсутдинова, расстрелявшего под Читой 8 человек. Оказывается, это – «частный случай». Как если бы парень сам приперся в ЧВК какого-нибудь Вагнера и там «накосячил». Но ведь его призвала Родина: признала вменяемым, побрила и снабдила автоматом. Но российская армия, перенявшая все самые омерзительные черты армии советской, ушла в глухую несознанку всеми своими проверочными комиссиями, которые дали заключение: «Никакой дедовщины, все было в рамках Устава, а то, что Шамсутдинов настрелял солдат, аки куропаток – так это его личный конфликт с убитым офицером». Действительно: при чем здесь Путин? А в воинской части в Козельске (Калужская область) в кабинете командира части был найден повешенным 21-летний военнослужащий Сергей Сафонов. Имеются все основания предполагать, что это был не суицид, а убийство сослуживцами. Итак, счет 1 : 1. Повесили, пока Сафонов не стал как Шамсутдинов. А может, и похуже: военная часть-то относится к ракетным войскам стратегического назначения…

А вот касаемо ракет – Путин очень даже при чем. Этими игрушками он любит размахивать, высовываясь из своей ублюжьей норы. Минобороны России приступит к проведению летно-конструкторских испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» в начале 2020 г. Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк», всего планируется провести не менее пяти пусков. Наш ядерный «Джокер» не унимается: ему позарез надо предъявить миру реальный летающий кошмар, после чего, по замыслу шантажиста, Запад должен стать сговорчивей. Задача Путина – получить признание Крыма – российским, и обнулить санкции. Пока что приходилось только демонстрировать милитаристские мультфильмы и срочно застирывать изгаженное исподнее под Северодвинском. Новые испытания испепеляющих «хотелок» кремлевского вояки – серьезный повод напрячься для всего человечества, ибо никто не знает: чем нашпигуют эту вафлю упоротые испытатели, взлетит она или нет, и если даже взлетит – не грохнется ли, на кого бог пошлет?

Наверное, именно об этом думал наш великий стратег, открывая памятник своему «учителю» Примакову – отцу террористических обезьян, зачатых на Лубянке? Тут как раз американцы отправили то ли к чертям, то ли к гуриям очередного «исламского государственника» аль-Багдади. Зато на африканском направлении после саммита с раздачей миллиардов наметился такой прорыв, что аж головы наемников из ЧВК Вагнера полетели. 27 октября товарищи из Мозамбика, явно не оценив миротворческих усилий «белого вождя», подстерегли и расстреляли колонну с питомцами Пригожина, после чего – обезглавили их. А чуть ранее несколько десятков наемников-россиян были уничтожены в Ливии. Смертельны объятия африканских друзей до гроба.

Между тем, простым россиянам только и остается думать, что о загробном мире. Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Кредиты нахватали 40 миллионов человек. Причем, эти кредиты в большинстве своем – на одежду и еду. Долговая нагрузка стала расти с конца 2017 года, в основном за счет потребительских, а не ипотечных кредитов. Так кремлевская банда вышибает из граждан деньги. Никакого просвета, никакой надежды на жизнь! В 54 регионах России сократилось число врачей. В Бурятии и Новосибирской области их стало вдвое меньше. В России пропал препарат онкаспар, необходимый для лечения острого лимфолейкоза. В России лимфолейкозом заболевают примерно 2000 человек в год, большинство из них дети. Но если страной правит нежить – о жизни на этой территории можно забыть. Страна превращается в место для смерти. Все для неё: и ввоз ядерных отходов, и закрытие больниц, и строительство храмов – чтобы сильнее верили и стремились в свой выдуманный рай.

Вот приговор государственного бандита, обращенный к каждому россиянину: «Ты, сука, хочешь жить? – а не будешь. А я, может, и не хочу, но буду. И буду жить хорошо, а ты – либо в рай, либо просто сдохни. Это уж как тебе больше нравится, мне по барабану…» Как там Рогозин с растрескавшейся от счастья мордой изрыгнул: «Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, — это генеральный директор «Роскосмоса». Все всё поняли? Это означает, что они воровали, и станут воровать еще больше. И никто никуда не уйдет: ни Рогозин с Шойгу, ни Бортников с Патрушевым, ни Медведев с Путиным. Да и кто куда уйдет, ежели у того же Шойгу сестра работает в Госдуме, старшая дочь в МЧС, младшая занимается проектами в Министерстве обороны, а зять и вовсе зам. генпрокурора РФ. Так что они будут хоронить вас десятками, сотнями тысяч, миллионами будут закапывать. А напоследок, перед тем, как убить, их улыбчивый пахан расскажет вам анекдот про бабушку или про болячки Шуберта. Или про интимную жизнь глистов. И улыбнется вам добрым оскалом Джокера.

Александр Сотник, sotnik-tv.com