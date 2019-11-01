На пикетах в Орше обсуждают фальсификации выборов и будущее страны 1.11.2019, 21:12

Пикеты кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» - самые многочисленные в городе.

Дмитрий Козлов ежедневно ведет трансляцию со своих предвыборных встреч на канале в Youtube. Видеоблогер и активист «Европейской Беларуси» отвечает на вопросы подписчиков, рассказывает о целях гражданской кампании, ведет разговоры с прохожими в прямом эфире.

- Этим, наверное, и интересны пикеты. У нас играет музыка, постоянно что-то происходит. Люди делятся впечатлениями, обсуждаем все — от фальсификации выборов до будущего страны. Дискуссии, споры, поддержка — все бывает. На моем канале — несколько тысяч подписчиков. Многие из них вовлечены в кампанию, помогают советами, распространением информации, поддерживают моих друзей — кандидатов в депутаты от «Европейской Беларуси» в других городах, - говорит Дмитрий.