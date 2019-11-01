Штаб ООС: В Золотом завершилось разведение сил и средств 1.11.2019, 21:27

Силы и средства от линии разграничения отвели как украинские военные, так и боевики.

В Золотом Луганской области завершилось разведение сил и средств, сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Об'єднарих сил. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали принятые в рамках разведения мероприятия, передает zn.ua.

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в частности с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью людей, захвате территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие ОС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.