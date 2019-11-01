Украинский тренер возглавит солигорский «Шахтер» 1.11.2019, 21:35

Юрий Вернидуб, shakhtar.com

Юрий Вернидуб сменит на этом посту россиянина Сергея Ташуева.

Уже в ближайший понедельник, 4 ноября, украинский специалист Юрий Вернидуб будет официально объявлен главным тренером солигорского "Шахтера".

На этом посту украинский наставник сменит российского специалиста Сергея Ташуева, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт. Подробности соглашения и срок контракта Вернидуба с белорусской команды пока неизвестны, — сообщает Sport Arena.

Ранее бывший тренер "Зари" уклонился от ответа на вопрос о возможной работе с "Шахтером". Хотя до этого он говорил о наличии предложений от других клубов.

Помимо солигорского "Шахтера", ранее сообщалось о варианте сотрудничества Вернидуба с варшавской "Легией".

Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне-2016/17), а в течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.