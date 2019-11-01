Ученые выяснили причину пристрастия к сладкому и алкоголю 1.11.2019, 21:44

Ученые выявили участок в мозге, который отвечает за пристрастие к «вредным привычкам».

Американские ученые выявили участок в мозге, который отвечает за формирование тяги к алкоголю и сладостям. Результаты исследования опубликовал журнал MedicalXpress, передает profile.ru.

В ходе научной работы была обнаружена нейронная цепь, которая производит ключевое соединение, влияющее на импульсивность, — меланин-концентрирующий гормон (МСН). Именно его используют нейроны гипоталамуса для формирования аппетита и склонности принимать лекарственные препараты.

Однако во время проведения экспериментов, ученые пришли к выводу, что импульсивность не связана с голодом. В одном из опытов крыса должна была нажать на рычаг и получить угощение с высоким содержанием жиров и углеводов. Но следующую порцию она могла достать только через 20 секунд. Ученые обнаружили, что грызуны становились нетерпеливыми и часто нажимали на рычаг до истечения времени.

В другом опыте крысы могли выбирать между двумя рычагами, один из которых давал доступ к еде немедленно, а другой только через 30-45 секунд, но зато животные могли получить сразу пять порций угощения. Однако грызуны предпочитали пользоваться первым рычагом.

Просканировав мозг животных, ученые установили, какие именно нейроны вырабатывают МСН. Оказалось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе. Именно они передают сигналы нейронам вентрального гиппокампа, которые участвуют в формировании эмоций и памяти и тормозят контроль.

Теперь исследователи планируют изучить связь между системами контроля импульсов и вознаграждением. По их мнению, работа поможет создать новые методы лечения различных психических расстройств, которые связаны с импульсивными влечениями.