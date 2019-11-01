США продолжат искать способы заблокировать «Северный поток – 2» 2 1.11.2019, 21:55

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Дания на этой неделе устранила одно из последних препятствий на пути проекта.

Соединенные Штаты заявили, что продолжают искать способы блокировать строительство газопровода между Россией и Германией после того, как на этой неделе правительство Дании устранило одно из последних юридических препятствий на пути проекта «Северный поток – 2», передает «Голос Америки».

«Министерство энергетики убеждено, что проект «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности и национальной безопасности союзников США в Европе и усиливает контроль России над системой энергоснабжения в регионе», – заявил официальный представитель ведомства.

«Соединенные Штаты продолжат рассматривать все имеющиеся инструменты относительно этого проекта, – добавил он. – Рассматриваются все варианты».

Министерство энергетики Дании в среду объявило, что разрешит провести трубопровод через свою исключительную экономическую зону, отметив, что оно «обязано разрешить строительство транзитных трубопроводов» в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Эксперт программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований Эдвард Чоу отмечает, что у Дании действительно не было иного выбора.

Это решение было «рутинной административной процедурой, отвечающей законодательству Дании и ее международным обязательствам», пояснил он, напоминая, что на прошлой неделе было получено аналогичное решение по газопроводу из Норвегии в Польшу.

«Эти решения основаны на критериях экологии и безопасности», – добавил эксперт.

Однако Маргарита Ассенова из вашингтонского Фонда Джеймстауна отмечает, что завершение проекта «Северный поток – 2» все еще под вопросом, несмотря на решение Дании.

По ее словам, разрешение вступает в силу только через месяц, что дает время на попытки обжаловать или замедлить процесс.

Как напоминает Ассенова, Еврокомиссия может создать новые препятствия на пути проекта в соответствии с Газовой директивой Евросоюза, которая регулирует внутренний рынок газа.

В апреле в документ были внесены поправки, распространяющиеся на трубопроводы из третьих стран.

Конгресс США также рассматривает возможность ввести новые санкции в отношении судов, прокладывающих трубы в рамках проекта.

Сенатор-республиканец Тед Круз на этой неделе призвал Сенат как можно скорее принять данный законопроект, чтобы «остановить строительство этого трубопровода и лишить Путина ресурсов для подкрепления его экспансионизма и военной агрессии».