Украинцы стали двигателем польской экономики 1.11.2019, 22:46

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Украинцы внесли вклад в рост ВВП Польши почти столько же, сколько входящие на рынок труда поляки.

«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик, передает «Радио Польша».

Он подчеркивает, что в течении пяти лет работающие в Польше выходцы из Украины внесли вклад в рост ВВП почти столько же, сколько входящие на рынок труда поляки.

«С 2014 года польская экономика выросла на 22%. Если бы не массовый наплыв на польский рынок труда иммигрантов из Украины, этот рост, скорее всего, был бы намного ниже. Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны-восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось, К такому выводу пришли эксперты Польского национального банка. «Это имеет значение для оценки характера экономического бума, который Польша переживает в последние годы», - пишет Гжегож Семиончик.

В свою очередь, Анна Цесьляк-Врублевская, комментатор газеты Rzeczpospolita, отмечает: «Несомненно, волна работников из-за восточной границы нам помогла, но это не значит, что стала ответом на все вызовы, потому что Польша на фоне Запада по-прежнему остается страной дешевой рабочей силы, низких заработков и не очень высокого жизненного уровня. Присутствие украинцев этого не изменило, и даже углубило эту тенденцию, поскольку заработки иностранцев оказываются в среднем на 10% ниже, чем заработки поляков».

По мнению Анны Цесьляк-Врублевской, повышение жизненного уровня в Польше можно достичь методом «малых шагов», поддерживая польские фирмы в экспансии, инвестициях, инновациях и так далее.

«Возможно, это не такой эффектный способ, но в более длительной перспективе он принесет ощутимые результаты для всех», - считает комментатор газеты Rzeczpospolita.