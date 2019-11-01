О так называемом «путинизме» 1 Юрий Рарог

1.11.2019, 23:02

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Не пытайтесь искать глубокие смыслы в примитивном копировании.

Для того, что бы присвоить политическому явлению высокую оценку "ИЗМ", необходимо проанализировать его на идеологическую, политическую, экономическую, социальную новизну. Если таковая не обнаружится, то целесообразно применять уже известные термины. И так, каковы основные признаки системы, сформировавшейся в России в начале 21-го века: авторитарный режим с опорой на военно-полицейско-государственную бюрократию и, преимущественно, олигархический капитал. Отличается агрессивной внешней политикой, воинствующим национализмом (в виде рашизма), демагогией "традиционных" ценностей, включая и "правильную" церковь. Такому типу авторитарных режимов название придумали давно: "бонапартизм". Бонапартистских режимов уже было немало, особенно в Латинской Америке.

Интеллектуальные особенности не позволяют Путину придумать что-либо новое, оригинальное, хоть ему этого очень хочется. Неумный, узко профессионально обученный хитрун из кожи вон лезет, чтобы доказать, что он не "сплошная серость" (ущербный). Получается же у него только то, что он действительно умеет: кабинетные интриги, шантаж, подкуп, запугивание, убийства. Короче говоря, судите по делам. Кем нужно быть, чтобы в 21-м веке озариться бредовой идеей воссоздания архаичной православной империи? Одним словом, не пытайтесь искать глубокие смыслы в примитивном копировании.

Кстати, подобный вывод можно сделать и анализируя т.н. "сталинизм", который на поверку окажется ранним (донэповским) ленинизмом: военно-бюрократическая диктатура с партией в качестве стержня, слегка "одемокраченная" гирляндой из "советов" и экономика – "большая фабрика". Ленин позже отказался от этой разрушительной, утопической идеи. Возможно, жизнь научила, или вспомнил предостережения Энгельса о том, что экономикой нельзя управлять из центра. Революционная же направленность "советской власти" – это тема отдельного анализа, ибо то, о чем мечтают и что провозглашают теоретики, сильно отличается от того, что получается на практике (заурядный империализм).

Юрий Рарог, kasparov.ru