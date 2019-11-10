Закончился странный визит Лукашенко в Арабские Эмираты 10.11.2019, 8:03

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Что делал диктатор в экзотической стране за счет налогоплательщиков?

В субботу, 9 ноября, завершился визит Лукашенко в Арабские Эмираты, сообщает tut.by со ссылкой на СТВ.

В ОАЭ во время осенних школьных каникул Лукашенко ездит последние несколько лет. Визит, как сообщали госСМИ, начался 1 ноября. Белорусский диктатор встречался с руководством ОАЭ и деловыми кругами.

Накануне своей поездки в ОАЭ Лукашенко рассказал, что «в ряде стран Ближнего Востока предпочитают работать не по государственной линии, а через членов [правящей] семьи, хоть в Беларуси это и не принято».

— Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут, — сказал белорусский диктатор.

На фото было видно, что отца в поездке сопровождали Виктор и Николай Лукашенко.

Диктатор не скрывал, что (цели его визита в ОАЭ «не всем понятны» ).

— Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот [Персидский] залив. Отпуск не получится. У меня нет заместителей, — сказал Лукашенко. — Хотелось бы побывать в отпуске, как все. Полноценный отпуск — хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.