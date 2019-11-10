Украинский пловец с рекордом завоевал золотую медаль Кубка мира
- 10.11.2019, 8:30
Спортсмен преодолел дистанцию в 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61.
Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем седьмого этапа Кубка мира, который проходит в столице Катара, сообщает apostrophe.ua.
Романчук преодолел дистанцию в 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61, установив мировой рекорд. Украинец опередил чеха Яна Мику (14:58.30), а также венгра Гергели Гюрте (14:59.88).
🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF— FINA (@fina1908) November 8, 2019
"Теперь я новый рекордсмен мира. Я очень счастлив установить это достижение перед олимпийским сезоном", - приводятся слова Романчука в официальном Twitter международной федерации плавания.
23-летний Романчук является уроженцем Ровно. За свою карьеру он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также победителем Универсиады.