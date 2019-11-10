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Украинский пловец с рекордом завоевал золотую медаль Кубка мира

  • 10.11.2019, 8:30
Украинский пловец с рекордом завоевал золотую медаль Кубка мира
Михаил Романчук

Спортсмен преодолел дистанцию в 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61.

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем седьмого этапа Кубка мира, который проходит в столице Катара, сообщает apostrophe.ua.

Романчук преодолел дистанцию в 1,5 километра вольным стилем за 14:51.61, установив мировой рекорд. Украинец опередил чеха Яна Мику (14:58.30), а также венгра Гергели Гюрте (14:59.88).

"Теперь я новый рекордсмен мира. Я очень счастлив установить это достижение перед олимпийским сезоном", - приводятся слова Романчука в официальном Twitter международной федерации плавания.

23-летний Романчук является уроженцем Ровно. За свою карьеру он становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также победителем Универсиады.


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