Павел Северинец: Молодежь вдохнула свежий воздух на площади Свободы 2 10.11.2019, 8:38

Один из лидеров БХД поблагодарил организаторов встречи 8 ноября.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Один из лидеров БХД Павел Северинец поделился в «Фейсбуке» впечатлениями от встречи:

«Побывал на акции на площади Сводбоды.

Само движение, на мой взгляд, хорошее. Если белорусы собираются вместе и откровенно говорят о Беларуси - это хорошо. Блогеры, студентки и активисты говорили трогательно и по делу, разве что не очень конкретно, но таков уж белорусский формат.

Степану Светлову, блогерам, Евгению Афнагелю, Вячеславу Сивчику, молодофронтовцам и другим участникам респект. Молодежь вдохнула свежий воздух на площади Свободы под бело-красно-белыми флагами».

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября в 18.00 на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.