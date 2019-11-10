СМИ: Начались новые бои между Турцией и курдами 1 10.11.2019, 8:40

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Столкновения происходят на севере Сирии.

На севере Сирии вновь вспыхнули ожесточенные бои между союзниками Турции и курдскими ополченцами. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщили активисты из базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного пункта по правам человека. Кроме того, турецкие ВВС бомбили этот район, добавили правозащитники.

Сирийскок агентсво САНА сообщило также рб "ожесточенных столкновениях" подразделений правительственных сил и турецкой армии в районе города Рас-эль Айн в провинции Хасеке, сообщает dw.com.

В этот же день президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в которых подтвердили, что хотят придерживаться соглашения о прекращении огня, согласованного в октябре. Представители Кремля заявили, что Путин и Эрдоган еще раз подчеркнули важность "скоординированных шагов по стабилизации ситуации". Кроме того, должны быть гарантированы суверенитет и единство Сирии.

Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября. Кампания направлена против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые в Анкаре считают террористами. Соглашение о прекращении огня было согласовано с США, а в дальнейшем Турция и Россия договорились о совместном контроле пограничных районов после вывода оттуда курдских сил, где турецкие власти хотят разместить сотни тысяч сирийских беженцев, находящихся в Турции. Сами курдские ополченцы только подтвердили вывод войск из пограничного города Рас-эль-Айн.