закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 10:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

СМИ: Начались новые бои между Турцией и курдами

1
  • 10.11.2019, 8:40
  • 1,272
СМИ: Начались новые бои между Турцией и курдами

Столкновения происходят на севере Сирии.

На севере Сирии вновь вспыхнули ожесточенные бои между союзниками Турции и курдскими ополченцами. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщили активисты из базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного пункта по правам человека. Кроме того, турецкие ВВС бомбили этот район, добавили правозащитники.

Сирийскок агентсво САНА сообщило также рб "ожесточенных столкновениях" подразделений правительственных сил и турецкой армии в районе города Рас-эль Айн в провинции Хасеке, сообщает dw.com.

В этот же день президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в которых подтвердили, что хотят придерживаться соглашения о прекращении огня, согласованного в октябре. Представители Кремля заявили, что Путин и Эрдоган еще раз подчеркнули важность "скоординированных шагов по стабилизации ситуации". Кроме того, должны быть гарантированы суверенитет и единство Сирии.

Турция начала военную операцию на севере Сирии 9 октября. Кампания направлена против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые в Анкаре считают террористами. Соглашение о прекращении огня было согласовано с США, а в дальнейшем Турция и Россия договорились о совместном контроле пограничных районов после вывода оттуда курдских сил, где турецкие власти хотят разместить сотни тысяч сирийских беженцев, находящихся в Турции. Сами курдские ополченцы только подтвердили вывод войск из пограничного города Рас-эль-Айн.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип