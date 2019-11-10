Лукашенко серьезно болен или прячется? 24 10.11.2019, 8:57

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Журналист украинского издания не исключает, что диктатор действительно скорбен разумом.

«И независимые белорусские СМИ, и источники автора этих строк, сообщают, что Лукашенко серьезно болен. С 7 ноября свой народ он поздравлял из Объединенных Арабских Эмиратов, куда он на много дней отправился для лечения», — пишет журналист «Деловой столицы» Денис Лавникевич.

Один из членов белорусской делегации в ОАЭ анонимно рассказал журналистам: «Сразу из аэропорта правитель поехал в престижную клинику Burjeel Hospital в Абу-Даби. В ее VIP-крыле он лежит уже четвертые сутки. К Лукашенко допускают только местных врачей, а его диагноз строго засекречен. Пресс-службе дано указание создавать видимость активности - рассылать поздравления от имени Лукашенко различным деятелям. Члены делегации в это время скучают в отеле».

Клиника Burjeel Hospital в Абу-Даби считается одной из лучших в мире, и в ней часто тайно лечатся политики из постсоветских стран. Новость о пребывании там Лукашенко подтвердилась и из других источников, также его кортеж видели на парковке этой больницы. Конечно, Лукашенко мог бы лечиться и в своей спецклинике под Минском. Но, по словам чиновников, тамошним врачам он не доверяет и панически боится покушения.

Показательно и то, что в ОАЭ Лукашенко отправился вместе с двумя наиболее вероятными преемниками - старшим и младшим сыновьями (Виктором и Николаем, средний Дмитрий остался в Минске на хозяйстве).

«Нынешнее лечение Лукашенко, вполне вероятно, связано с чередой микроинсультов (такие слухи упорно ходят по Минску), в результате которых белорусский правитель на глазах становится неадекватным. Действительно, о его прогрессирующей невменяемости говорят уже и за рубежом. В последние месяцы не было ни одной статусной встречи, на которой бы Лукашенко не отметился скандальными высказываниями. Он дает весьма вольные оценки лидерам мировых держав, рассказывает о придуманных фантастических событиях, позволяет себе шокирующие выходки», — пишет Денис Лавникевич.

Примеров предостаточно - рассказы про мифические белорусские ракеты средней дальности, о том, что Илон Маск лично подарил Лукашенко «Теслу», о том, как чета Трампов «охает и ахает», получив в подарок белорусское льняное полотенце, и спрашивает, где это можно купить... Да и более ранние высказывания, типа обещания раздать рядовым белорусам «миллионы автоматов», тоже не выглядят слишком адекватными.

Есть несколько объяснений происходящего, причем они вовсе не исключают друг друга. Минск продавливает модель «суверенной интеграции», при которой Беларусь имеет российские дотации, но не имеет ответственности и ментальной связи с Россией. Для этого западные партнеры должны дать гарантии, что Беларусь не будет поглощена. Иначе говоря, белорусская элита заинтересована не в разрыве (Беларусь должна жить за счет России), а в продвижении интеграции на условиях Лукашенко.

Возможно, Лукашенко действительно скорбен разумом, как это пытаются показать его многочисленные оппоненты в Беларуси. Но столь же возможно, что это очередная игра в расчете на то, что в Кремле поостерегутся подписывать «эпохальные» интеграционные документы с правителем, который подозрительно часто демонстрирует на публику свою неадекватность.