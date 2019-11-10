Андрей Войнич: Главное — то, что я увидел в глазах молодежи на площади Свободы 1 10.11.2019, 9:19

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Продолжим разговор на Октябрьской 15 ноября в 18.00.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» поделился в «Фейсбуке» своим мнением о встрече:

«Не буду пересказывать события вечера пятницы, просто отмечу пару моментов.

Главное, что случилось - это огромное количество молодых людей, в глазах которых не пришибленность и даже не надежда на кого-то, а готовность действовать. Молодежь пришла не посмотреть, не послушать кого-то там, а пришла участвовать в решении проблем страны. Это показывает, что у нашей страны есть будущее, что мы все-таки вместе, мы - народ и нас объединяет общая беда - режим Лукашенко.

Я не зря говорил, что с каждым днем проснувшихся и протерших глаза все больше, все больше людей смотрит на ситуацию в стране трезвым объективным взглядом. Тех же, кто верит провластным крикунам - СМИ, пропаганде, идеологам и прочим — почти не осталось. Даже самые большая часть проверенных «лукомольцев» убежали из-под присмотра кураторов к нам.

Второй по важности момент заключается в том, что МВД не просто не смогли помешать провести предвыборный пикет и встречу с NEXTA, но и стали этаким катализатором возмущения людей на площади Свободы. Благодаря их провокациям и попыткам помешать мы вынуждены были защищать наше оборудование, залезть на трактор. Что было потом все видели. По крайней мере, провокаторам не удалось сломать аппаратуру втихаря, как они сделали часом ранее.

Народ возмутился и готов был брать ратушу штурмом, чтобы вызволить Андрея Шарендо. Двери еле закрыли. Главе МВД Караеву, который, как оказалось, сидел внутри, хватило ума освободить нашего друга.

Вот это настроение людей - великая движущая сила. Я не столько про описанный выше момент, я про выступления, кричалки, эмоции на площади. А ведь нас собралось чуть больше тысячи. А теперь представьте, что мы можем сделать, если нас будет десять тысяч? А если сто?

А ведь обязательно будет, и тогда мы сможем задать вопросы, которые диктатура попросту игнорирует сейчас, тогда мы сможем решить проблемы страны, коих бесконечное множество.

И самое главное - тогда мы уберем диктатора со всей его бандой и наша страна заживет нормальной жизнью, как социальной, так и экономической.

Хочется сказать спасибо всем, кто пришел на обсуждение фильма Степана, всех кто высказался или хотел, но не смог. И еще раз напомню, что чем больше людей посмотрит этот фильм - тем больше людей проснется, тем быстрее мы вылечим Беларусь от диктатуры.

Продолжим разговор на Октябрьской 15 ноября в 18.00. Приходите».

Напомним, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября в 18.00 на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.