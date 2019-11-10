Фотофакт: Леонид Кулаков и Степан Светлов — связь поколений 10.11.2019, 9:40

Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» сфотографировался на площади Свободы с известным блогером.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Заслуженный активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков опубликовал в «Фейсбуке» интересное фото со встречи на площади Свободы.

Напомним, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября в 18.00 на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.