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В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ

  • 10.11.2019, 9:43
В Боливии протестующие захватили редакции двух государственных СМИ

Их работа полностью остановлена.

В Боливии сторонники оппозиции ворвались в здание, где расположены редакции государственной радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и национального телеканала Bolivia TV (BTV), и захватили контроль над этими СМИ. Об этом в Twitter сообщил президент страны Эво Моралес, передает РБК.

«Государственные СМИ BTV и RPN были захвачены организованными группами, которые методами угроз и запугивания вынудили журналистов прекратить свою работу», — написал он.

Директор Bolivia TV Мигель Торрихо рассказал, что протестующие полностью заблокировали здание телеканала и вынудили сотрудников покинуть его.

Руководитель RPN Иван Мальдонадо сообщил «РИА Новости», что протестующие удерживали сотрудников радиостанции около двух часов, угрожая уничтожить оборудование, если журналисты не прекратят свою работу.

Протесты в Боливии начались на фоне прошедших президентских выборов. Высший избирательный суд Боливии, выполняющий функции избирательной комиссии, объявил, что после подсчета 99,9% голосов Эво Моралес побеждает в первом туре президентских выборов. В Евросоюзе заявили о необходимости провести второй тур, чтобы восстановить доверие и обеспечить соблюдение демократического выбора. С призывами провести второй тур также выступили США и страны Латинской Америки.

Моралес, комментируя происходящее в стране, заявил, что за протестами стоят «недовольные правые силы», которые пользуются международной поддержкой. В пятницу, 8 ноября, к протестам присоединились полицейские в нескольких городах страны. К настоящему моменту жертвами столкновений и беспорядков стали по меньшей мере три человека, пострадали почти 400 человек.


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