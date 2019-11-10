В Беларуси зафиксирован новый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений 10.11.2019, 9:48

В Пинске воздух прогрелся до +16,5.

Благодаря возобновившемуся выносу очень теплых воздушных масс в Беларуси 9 ноября зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса. Это на 0,1 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного 9 ноября 2014 года в Брагине. В самом Пинске локальный рекорд дня перекрыт на 2 градуса (14,5 в 2013 году).

Обновились экстремумы на метеостанции «Полесская» Лунинецкого района — 15,1 градуса (14,3 в 1997 году) и в Ганцевичах — 13,3 (12,7 в 2013-м).

4 ноября в Беларуси также был побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла. Прежний максимум составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7).

5 ноября отмечены новые максимумы дня на 10 метеостанциях на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе на самой северной («Езерище») и самой южной («Брагин») станциях.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно. По информации Белгидромета, cреднемесячная температура воздуха составила от +8 до +11 градусов, что в основном на 2−3 градуса выше климатической нормы. Такой теплый октябрь — второй раз за последние 75 лет.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

10 ноября теплая погода сохранится. В Минске ожидается 11−13 градусов. Рекорд дня для столицы — 13,5, зафиксирован 92 года назад.