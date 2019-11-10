закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 10:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

В Беларуси зафиксирован новый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений

  • 10.11.2019, 9:48
В Беларуси зафиксирован новый рекорд тепла за весь период метеонаблюдений

В Пинске воздух прогрелся до +16,5.

Благодаря возобновившемуся выносу очень теплых воздушных масс в Беларуси 9 ноября зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Пинске воздух прогрелся до +16,5 градуса. Это на 0,1 градуса больше прежнего максимума, зафиксированного 9 ноября 2014 года в Брагине. В самом Пинске локальный рекорд дня перекрыт на 2 градуса (14,5 в 2013 году).

Обновились экстремумы на метеостанции «Полесская» Лунинецкого района — 15,1 градуса (14,3 в 1997 году) и в Ганцевичах — 13,3 (12,7 в 2013-м).

4 ноября в Беларуси также был побит рекорд дня за весь период метеонаблюдений. В Житковичах воздух прогрелся до 18,5 градуса тепла. Прежний максимум составлял 17,8 градуса (4 ноября 1968 года в Бресте). Обновились экстремумы дня на 36 метеостанциях во всех областях. Самым старым был рекорд, зафиксированный в 1899 году в Марьиной Горке, — 14,6 градуса (сейчас — 16,7).

5 ноября отмечены новые максимумы дня на 10 метеостанциях на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе на самой северной («Езерище») и самой южной («Брагин») станциях.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число. А в ночь на 31 октября впервые в нынешнем осенне-зимнем сезоне температура опустилась до 10 градусов мороза. В Бобруйске и Василевичах были отмечены новые рекорды холода — минус 10,3 и минус 10 соответственно. По информации Белгидромета, cреднемесячная температура воздуха составила от +8 до +11 градусов, что в основном на 2−3 градуса выше климатической нормы. Такой теплый октябрь — второй раз за последние 75 лет.

В сентябре температурные рекорды отмечались 2-го, 3-го, а также с 9-го по 12-е число, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

10 ноября теплая погода сохранится. В Минске ожидается 11−13 градусов. Рекорд дня для столицы — 13,5, зафиксирован 92 года назад.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип