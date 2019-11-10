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Россию выдавливают с юга Евросоюза

  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 10.11.2019, 9:57
Россию выдавливают с юга Евросоюза

Кремль может лишиться в Средиземноморье перевалочного пункта в Ливию и Венесуэлу.

Мальта выплывает из рук России, для которой этот остров к югу от Сицилии был и перевалочным пунктом, и местом, где могли погреть бока богатые россияне, купившие инвестиционный "золотой паспорт".

Одно из последних тому свидетельств - это конфискация мальтийскими правоохранителями двух набитых ливийскими динарами морских контейнеров объемом 56 куб. м, обнаруженных в конце сентября. В Валлетте сообщили, что кэш был напечатан монетным двором России и предназначался для фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), который оспаривает власть поддерживаемого ООН правительства Фаиза аль-Сарраджа. Как пишет Times of Malta, "правительство" Хафтара, базирующееся в Аль-Байде, с 2016 г. напечатало в России миллиарды ливийских динаров для финансирования ЛНА, пытающейся взять Триполи.

Источник Times of Malta, участвовавший в операции по изъятию контейнеров, уверяет, что она по своей сути не является "антироссийской", но направлена на соблюдение Мальтой резолюций ООН относительно Ливии. Однако очевидно, что для Хафтара и Кремля это серьезный удар, учитывая, что происходит это на фоне активизации Евросоюза под эгидой Берлина снизить вмешательство других стран в ливийский конфликт. Кстати, фото одной из напечатанных банкнот опубликовал сотрудник Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Вольфрам Лахер, специализирующийся на Ближнем Востоке и Африке.

И даже если конфискация огромного объема денег (а доллар стоит чуть больше динара, так что представьте два контейнера долларов), шедших в Ливию из России, действительно является лишь попыткой Мальты держаться в рамках резолюций ООН, то история "контактов" с Москвой за текущий год указывает на серьезное охлаждение в отношениях двух стран. Что происходит, скорее всего, под влиянием Вашингтона.

После того, как Соединенные Штаты сообщили, что в начале марта российский Ан-124 с "ихтамнетами" пролетел в Венесуэлу через воздушное пространство Мальты, 16 апреля Валлетта отклонила два запроса Москвы на предоставление военным самолетам РФ, направляющимся из Сирии в Венесуэлу, воспользоваться ее авиапространством. Спустя два дня стало известно, что в мальтийский порт не пустили российский противолодочный корабль "Североморск".

Соответствующий запрос Кремль направил 28 марта, назвав целью захода "деловой визит" и "отдых экипажа" в период с 23 по 26 апреля. Однако, как рассказали BuzzFeed высокопоставленные чиновники в правительстве Мальты, Вашингтон проинформировал Валлетту, что "Североморск" направляется в Венесуэлу, а на острове россияне намеревались закупить защитную амуницию и емкости со слезоточивым газом для силовиков Николаса Мадуро. Мальта, по информации Times of Malta, уже была готова ответить отказом, когда Россия сама отозвала запрос на заход в порт. По сообщениям прессы, российское посольство было крайне недовольно отказом и угрожало последствиями.

Нефтесхемы

И Москва не замедлила выполнить свое обещание. В середине июля хранившее молчание российское представительство в Совбезе ООН за два часа до окончания процедуры внесения в санкционный список наложила вето на введение ограничительных мер в отношении двух мальтийцев - бывшего футболиста Даррена Дебоно и нефтетрейдера Гордона Дебоно (не связаны родственными узами), которых Мальта подозревает в реализации схем по контрабанде ливийской нефти на сумму $30 млн. В схеме участвовала также сицилийская мафия.

Впрочем, с большей долей вероятности демарш России в СБ ООН является даже не столько местью Мальте, сколько заботой о собственных интересах, ведь Дебоно, которые, очевидно, прекрасно ориентируются в этой части Средиземноморья, вполне могут участвовать и в российских схемах по контрабанде нефти и нефтепродуктов, в которых, как оказалось, значительная роль отводится и самой Мальте. В конце июля аналитическая компания Vortexa сообщила, что Россия через Мальту перегнала с использованием 13 танкеров для испытывающей нехватку бензина Венесуэлы 435 тыс. тонн нефтепродуктов - загружаемого в Туапсе лигроина (нафта, она же тяжелый бензин) и газойля. Через неделю после публикации Vortexa этих данных Financial Times написала, что в поставках бензина в Венесуэлу участвует "Роснефть" через свое торговое подразделение Rosneft Trading, базирующееся в Женеве. Согласно полученным FT документам речь идет о 1,7 млн баррелей, поставленных в Венесуэлу с января по июнь. Танкеры же загружались возле Мальты, Гибралтара и Арубы.

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Неизвестно теперь, как долго после того, как этот канал поставок нефтепродуктов в Венесуэлу был раскрыт, он просуществует. И, видимо, этот вопрос был в повестке дня во время встречи в Москве главы МИД РФ Сергея Лаврова с мальтийским коллегой Кармело Абелой, вернувшимся из России 22 августа. Перед его отлетом источник в правительстве Мальты сообщил Times of Malta, что отношения с Россией остаются "некомфортными". И, скорее всего, после визита Абелы ситуация не изменилась. Потому как в Валлетте все чаще задумываются о том, чтобы отказаться от "золотых паспортов".

Гражданством не торгуем

Мальта уже не является перевалочным пунктом для РФ в Ливию или Венесуэлу, а вскоре Россия может лишиться еще и здешнего пристанища для толстосумов. Дело в том, что на острове сейчас идет активная дискуссия о закрытии Программы индивидуального инвестора. Против нее выступает оппозиционная Националистическая партия, аргументирующая свою позицию тем, что покупкой гражданства страны - члена ЕС очень часто пользуются мошенники и аферисты, а это негативно сказывается на репутации Мальты. Лейбористское правительство Джозефа Муската отбивается и защищает программу, поскольку она приносит миллионы евро в казну. Националистическая партия, в свою очередь, заручилась поддержкой Брюсселя, чтобы усилить давление на правительство своей страны. В прошлом месяце с призывом прикрыть программу выступила член этой политсилы и евродепутат Роберта Метцола. Ее поддержала Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова (Чехия).

И лед, судя по всему, тронулся. Полиция Мальты в середине октября начала расследование в отношении юридической фирмы Chetcuti Cauchi, получившей право продавать мальтийское гражданство. Дело открыто в связи с возможным политическим аспектом получения юрфирмой лицензии, поскольку ее основатель Жан-Филипп Четкути, возможно, связан и с Мускатом, и с парламентским секретарем по вопросам гражданства Джулией Фаруджиа.

Несмотря на свою позицию относительно программы, лейбористы, похоже, были вынуждены отступить, когда на сцене объявился Брюссель. А его позицию на этот счет четко продемонстрировал отчет Европейской комиссии, опубликованный в начале 2019 г., о необходимости ужесточения проверок для состоятельных инвесторов, которые покупают паспорта стран ЕС. Требование ЕК касается прежде всего Мальты, Кипра и Болгарии. Лишь в этих трех государствах действует практика продажи "золотых паспортов".

В обмен на инвестиции любой может стать гражданином одной из этих стран, входящих в Евросоюз. Расценки следующие:

На Мальте "золотой паспорт" можно заполучить в обмен на инвестиции на сумму от 1 млн евро, что включает покупку недвижимости стоимостью по меньшей мере 350 тыс. евро с сохранением права собственности сроком на пять лет минимум; или аренду недвижимости стоимостью 16 тыс. евро ежемесячно сроком на пять лет. Для семьи стоимость программы зависит от ее размера.

На Кипре схема "гражданство за инвестиции" действует с 2013 г. Паспорт страны ЕС и безвиз по всему блоку можно приобрести за 2 млн евро.

В Болгарии стоимость гражданства пониже. В частности, вложение полумиллиона в облигации или инвестиции обеспечивает постоянное место жительства и позволяет через пять лет подать заявку на гражданство. Однако еще 511 тыс. евро ускорят процесс - пять лет ждать не придется.

Пересмотр отношения властей к "золотым паспортам" - это и новый тренд для мальтийской политики, и общая тенденция для Евросоюза.

На Мальте выражаются опасения относительно растущего количества россиян, покупающих гражданство. По состоянию на 2017 г. мальтийский паспорт приобрели 258 богачей из России. И их число, полагают в Валлетте, с тех пор только выросло. И пока лейбористы и националисты спорят по поводу закрытия Программы индивидуального инвестора, Мальта также мониторит шаги, которые в этом направлении делают другие страны, продающие паспорта. А именно Кипр, власти которого, как стало известно 6 ноября, уже начали лишать гражданства инвесторов. По данным местных СМИ, паспорт Кипра потеряют девять граждан РФ, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один гражданин Малайзии.

Никосия преподнесла Москве очень неприятный сюрприз. Сперва - в июне 2018 г. - под давлением минфина США Кипр начал закрывать счета офшоров на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе, теперь принялся за гражданство. Таким образом, Кипр становится все менее комфортным и гостеприимным как для российских денег, так и для самих россиян, которые, между прочим, в первом квартале 2019 г. с еще большим рвением принялись вывозить капитал из России в офшоры. Несмотря на действия Центробанка Кипра и Вашингтона, остров в начале этого года еще сохранял свою привлекательность - в январе-марте туда россияне вывезли $5,4 млрд. В нынешних условиях российским богачам придется, наверное, поискать новую налоговую гавань.

И вряд ли это будет Мальта из-за текущих политических процессов. Возможно, выбор падет на Болгарию. София, отметим, реагируя на вышеуказанный отчет Еврокомиссии, в январе обещала Брюсселю отказаться от продажи гражданства, которое с 2013 по 2018 г. получили 40 тыс. иностранцев. Однако через девять месяцев власти Болгарии передумали, объявив, что программа сворачиваться не будет, но будут установлены ограничения. 2 октября Совет министров одобрил запрет продажи гражданства за краткосрочные инвестиции в гособлигации. Выглядит как полумера, поскольку российский олигарх с легкостью найдет средства для долгосрочных инвестиций в случае необходимости.

С другой стороны, в Болгарии продолжается противостояние между различными группами, грубо говоря, за российские деньги и дружбу. Но участники этих политических игр могут заиграться и неприятие России в обществе на самом деле станет нормой. Тем более если учесть недавние дипломатически-шпионские скандалы, вспыхнувшие между Москвой и Софией. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что голос Болгарии в Евросоюзе пока не очень силен. Поэтому если уж на Мальте наблюдаются определенные подвижки в вопросе торговли гражданством, то Брюссель вполне может просто принудить Софию отказаться от этой практики.

Текущие тенденции свидетельствуют о вероятном окончании эпохи налоговых и паспортных гаваней, по крайней мере в Европе, в которых с комфортом обустраивались, среди прочих, и сомнительные личности разного пошиба - от вороватых банкиров и криминальных элементов до олигархов, сочетающих в себе оба эти качества. К тому же таким образом слабеет и влияние России на регион, в частности на Мальту, которую она использовала также для геополитических авантюр.

Владислав Гирман, «Деловая столица»


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