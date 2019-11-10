Клопп и Гвардьола обещают шоу, за которым будет следить весь мир 10.11.2019, 10:02

Суперпоединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» начнется сегодня в 19.30 по белорусскому времени.

Если "Манчестер Сити" проиграет "Ливерпулю" на "Энфилде", чемпионская гонка в Англии прикажет долго жить, пишет pressball.by.

ВСЕ ПРОТИВ ПЕПА

Представьте себя на месте Гвардьолы: ваша команда едет на "Энфилд", где огрести приключений может и "Барса" с Месси, к команде, которая в текущем сезоне потеряла очки в единственном матче на "Олд Траффорд". И вроде чувствуешь себя действующем чемпионом АПЛ, но золото от серебра в нашем случае отделяет жалкий балл. И этот балл — заноза в горле "Ливерпуля", мизер, помешавший приплюсовать к победе в Лиге чемпионов главный титул в Англии. Сезон-2018/19 "красные" прошли с одним поражением. Одним на 38 игр — и именно от треклятых "горожан"! О, как же ливерпульцам хочется размазать конкурентов, окончательно всем и все доказав. Пеп понимает: дрогнешь в воскресенье — отрыв от монстров Клоппа достигнет девяти очков. И что? Сворачиваем розыгрыш? Всем спасибо, расходимся? Голубой вагон бежит, но, как и в песенке, качается — как бы ни сойти с рельсов.

EuroБет: "Ливерпуль" победит "Ман Сити" — 2.71, матч завершится ничьей — 3.58, победу одержит "Сити" — 2.69.

Трясет поезд Гвардьолы в том числе из-за травм: Сане, Зинченко, Лапорт, Родри — каждый из исполнителей либо человек старта, либо первый кандидат на замену. У испанского плеймейкера Давида Сильвы проблемы с мышцами, бразилец Эдерсон в недавнем матче с "Аталантой" в Лиге чемпионов также был заменен из-за повреждения. Внушительный список, особенно на фоне ливерпульских молодцов, понесших в последнее время единственную существенную потерю — колено подвело камерунского защитника Жоэля Матипа. На что надеяться при таком раскладе поклонникам "Сити"? На фактор Ловрена, вестимо. Образовавшуюся дыру, вероятнее всего, закроет хорватский деф, но Деян из тех, кто может "привезти". Все ведь помнят "героя" того самого поражения от манкунианцев на "Этихад"?

Итак, Ловрен — чуть ли не единственное слабое место "красных". На форму ливерпульцы не жалуются: лидеры способны пахать по 90 минут без замен. При этом мерсисайдцы отдыхали на день больше после ЛЧ, а о важности восстановления вам расскажет и Алексей Бага. Если Стасевич не может выспаться, что говорить о графике клубов в Англии? Клопп на днях даже пригрозил снять "Ливерпуль" с Кубка английской лиги в случае неразведения игр его команды по датам с матчами клубного чемпионата мира в Катаре: "Если не найдут для нас подходящее место — не в три часа ночи на Рождество — мы не будем выступать в Кубке". Лишний свободный день для топов — бонус, который стоит учитывать.

Можно ли ошарашить "Ливерпуль", каким-либо образом надломить морально? Та еще задачка. Только в октябре мерсисайдцы трижды "вытаскивали" поединки на характере, забивая в концовках: 2:1 с "Лестером" — гол Милнера на 95-й минуте, 5:5 с "Арсеналом" в Кубке лиги — Ориги на 94-й (выиграли по пенальти), 2:1 с "Астон Виллой" — Мане на 94-й. Важная ничья с "МЮ" добыта на 85-й минуте. Всего в АПЛ "красные" в этом сезоне набрали 10 очков в матчах, в которых уступали в счете, — больше всех. Журналист "The Athletic" Саймон Хьюз недавно рассказал, что камбэки Клопп отрабатывает на тренировках! Упражнение "неравная двусторонка" — простейшее по сути, но эффективное в умелых руках. Штаб "Ливерпуля" делит состав на две команды — в одной девять игроков, в другой 11. Начинающие в меньшинстве имеют в пассиве два мяча. Задача — отыграть несправедливую разницу и победить. Отличная закалка в искусственно создаваемых стрессовых условиях, когда каждый гол через не могу, а все обстоятельства против тебя.