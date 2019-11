Названы пять талантов бунтарей Владислав Бурда, «Новое время»

10.11.2019, 11:34

Почему такие люди более успешны?

Вышла новая книга о бунтарях. Автор — Франческа Джино, профессор Гарвардской бизнес-школы, исследовательница. Издана в мае 2018.

Чтение этой книги совпало у меня с премьерой фильма «Джокер». И вот представьте, как после всего ужаса, пережитого в кинотеатре, я возвращаюсь домой и вечером открываю книгу, которая начинается с цитаты Рут Мессинджер (демократического кандидата на пост мэра Нью-Йорка, проигравшей выборы в 1997-м тому самому Руди Джулиани, который недавно прославился на весь мир, благодаря вмешательству в дела Украины).

Так вот, эта мудрая женщина, которая многое знает о преступности в Нью-Йорке, сказала: «It's not rebels, that make trouble, but trouble that make rebels (Не бунтари создают проблему, а проблема создает бунтарей)». Именно этой единственной фразой можно было бы ограничить рецензию на кинокартину Джокер. Но в данном случае речь пойдет о книге.

Франческа пишет о положительных бунтарях. О тех, кто пошел против традиционных правил, а иногда и против системы, создав прекрасные продукты/компании/эмоции и даже новые государства.

Эта книга создана, как попурри из интересных историй. Автор излагает их достаточно живо и потом вписывает в рамки 8 типов бунтарства. Rebel — означает бунтарь. Человек, нарушающий общепринятые правила и поступающий не так, как все, при этом достигая непревзойденных результатов. Среди ее героев ресторатор Массимо Боттура, обладатель 3-х звезд Мишлен. Пилот Чесли Салленбергер (Салли), посадивший самолет на Гудзон, создатели Pixar, Наполеон Боннапарт и многие другие.

Джино описывает пять талантов, присущих бунтарям:

1. Страсть к новизне.

2. Любопытство.

3. Способность увидеть широту перспективы.

4. Диверсификация — принятие различий.

5. Аутентичность.

Именно по этим разделам и построена книга.

Она заставила меня еще раз пересмотреть «Чудо на Гудзоне», чтобы лучше понять, как можно было принять решение садиться на воду, если такую опцию не просто не предоставлял диспетчер, но и даже не было ни в одной программе тренировок, бесконечное количество которых прошел пилот Салли. А также посмотреть заново на Историю Игрушек, в частности, последнюю 4-ю часть Toy Story, поскольку в книге описано, что все сюжетные линии студии Pixar пересматриваются на предмет неожиданности, и все что можно предугадать идет в брак.

Большой раздел книги посвящен вовлеченности сотрудников. Не только потому, что это приносит больше прибыли, но и потому что в некоторых видах бизнеса это увеличивает способность выжить в случае катастроф. Очень понравилась идея как в SouthWest Airlines разрешили стюардессам придумывать собственные истории для пассажиров, вместо скучных объявлений, которые все знают наизусть. Цель этого упражнения — увеличить вовлеченность персонала и при этом обратить внимание пассажиров на важные сообщения о безопасности.

Вот некоторые цитаты: «Если вы путешествуете с маленьким ребенком, мы сочувствуем вашим соседям», «Если у вас есть пожелания, как мы могли бы сделать ваш полет более приятным, пожалуйста, скажите нам… Сразу после того, как мы приземлимся. Если же вы можете сделать что-либо, чтобы наш полет был более приятным, мы сообщим вам об этом немедленно. Мы не стеснительные в SouthWest», «Пожалуйста, не забывайте свои вещи на багажных полках и в сидениях впередисидящих пассажиров. Все, что вы оставите, будет равномерно распределено среди членов нашего экипажа. Особая просьба не оставляйте своих супругов и детей».

Насчет пункта № 1 — новизны, автор права в том, что новизна увеличивает вовлеченность и удовлетворенность.

Мало кто любит делать одно и то же на протяжении длительного времени. Для меня стало сюрпризом, что новизну работники оценивают выше, чем стабильность. Автор проводит очень интересную параллель между работой и супружеской жизнью. Оказывается, существует исследование, в котором участвовали сто пар, и выяснилось, что те пары, у которых было какое-то новое занятие длительностью 90 минут в неделю, где оба были ему очень рады, имели уровень счастья на порядок выше, чем остальные, в течение четырех недель подряд. Под новым занятием могли быть как совместная прогулка в парке, так и что-то более активное типа боулинга или экскурсии. На своем опыте могу сказать, что наш бадминтонный опыт с моей супругой Татьяной, мы не можем забыть уже год. Играли каждый день, в течение 10 дней в отпуске.

Насчет пункта № 5 — аутентичности. Очень много интересных примеров и исследований.

Выяснилось, что если нам приходится делать что-то неаутентичное для себя, наша самооценка страдает. Будь-то сидеть на собрании, где все говорят аббревиатурами, которые ты не понимаешь. Или, например, проводился эксперимент, когда участникам измеряли самооценку до и после теста. Респондентов разделили на две группы: у первой был обычный тест, у второй — тест, содержащий несуществующие слова (получалось, что человек просто не мог пройти тест, поскольку не понимал, о чем идет речь). У второй группе в результате была более низкая самооценка.

Проявление неаутентчиности, когда ты делаешь то, что не соответствует твоей истинной сути, не позволяет человеку найти достойную работу. Не позволяет предпринимателю найти капитал. И вообще делает человека маленьким. Автор приводит в пример профессора, который в своем резюме писал лишь о провалах. О достижениях можно легко было найти в интернете. А резюме с провалами стало аутентичным и сделало его более человечным для работодателей. В итоге за этим профессором выстроилась очередь из институтов.

Люди верят в то, что недостатки исправить проще, чем усилить лучшие стороны.

По факту все наоборот. Именно поэтому руководители, которые больше хвалят, концентрируясь на сильных сторонах, добиваются большего, чем те, кто отмечают исключительно недостатки. Любому человеку всегда проще и приятнее улучшать свои сильные стороны!

Организации, уничтожающие личность человека, уничтожают одновременно с этим его эффективность. Поэтому интересна практика Whipro: они просили своих сотрудников каждый день писать в конце дня 30 минут, о том чему они научились, в чем они стали сильнее и как они могут себя более аутентично проявлять на работе.

Еще меня заинтересовало исследование о том, что, если ты в конце дня пишешь свои важнейшие рефлексии за сегодня, это увеличивает производительность на 23%. Давно уже так делаю, не знал, что именно в этом секрет успеха.

Ну и наконец, очень интересное исследование, проведенное в семи компаниях Fortune 500 и инсайт из него, что лучше работают те команды, где поощряются разногласия и высказывание различных мнений между топами. В этой связи мне показалась очень красивой история разговора генерального директора Pixar Эда Кэтмелла со своим шефом (председателем правления) Стивом Джобсом, которого никто и никогда не называл легким боссом.

Кэтмелл говорит: когда между нами возникало разногласие, Стив всегда давал мне время. Он соображал быстрее меня, и чтобы переварить его новую идею, мне иногда требовалась неделя.

Его видение было такое: я буду объяснять тебе столько, сколько нужно, пока ты не поймешь.

И вот, когда я возвращался через неделю, он находил мне новое объяснение, и я мог снова удалиться на неделю. В большинстве случаев Стив оказывался прав. Но если я был с ним до конца не согласен, то он позволял мне действовать на мое усмотрение.

Это было важно потому, что конфликт является важной частью креатива. Без который Pixar не был бы тем, кем он является.

Книга является бестселлером и даже «супербестселлером» на многих книжных порталах, включая мой любимый 800ceoread.com. А с бестселлерами, у меня всегда складывались непростые отношения, как в кино, так и в литературе. В книгу не сразу входишь, поскольку поначалу не кажется очевидным взаимосвязь историй и выводов. Но постепенно втягиваешься, и чтение становится очень интересным!

