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В Румынии проходят выборы президента

  • 10.11.2019, 11:39
В Румынии проходят выборы президента

Клаус Йоханнис выставил свою кандидатуру во второй раз.

В Румынии в воскресенье, 10 ноября, проходят президентские выборы. Судя по соцопросам, фаворитом на них с большим отрывом является действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, который выставляет свою кандидатуру на пост главы государства уже во второй раз, сообщает dw.com.

С 2013 года Йоханнис является членом Национал-либеральной партии (НЛП). Она пришла к власти в Румынии неделю назад, после того как правительство, большинство в котором имела Социал-демократическая партия, получила вотум недоверия в парламенте.

Как сообщает информагентство dpa, новое правительство страны, возглавляемое премьер-министром Лудовиком Орбаном, надеется в случае победы Клауса Йоханниса на президентских выборах продолжить курс на борьбу с коррупцией. Именно проблема коррупции, пишет dpa, стала причиной провала предыдущего правительства Румынии.

В президентских выборах 2019 года в Румынии принимают участие 14 кандидатов. Правом голоса в стране обладают 18,2 млн человек. В случае, если ни один из претендентов на президентский пост не получит в воскресенье абсолютного большинства голосов, 24 ноября должен будет состояться второй тур голосования. Ожидается, что результаты президентских выборов в Румынии будут известны в понедельник.


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