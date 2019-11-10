Три пылесоса за $2175: как работают «продавцы чудес» в Беларуси 5 10.11.2019, 11:48

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Белоруска получила странное письмо от фирмы из Гродно.

Станислав прожил примерно треть от положенного статистикой. За это время он получил 8 судимостей, провел два года в ЛТП, получил травму, несколько месяцев находился дома в беспомощном состоянии под присмотром сестры и умер. В последние годы жизни больше вещей вынес из квартиры, но в какой-то момент умудрился принести пару договоров от компании «Велмакс Плюс». Это одна из гродненских компаний по продаже дорогих пылесосов и одеял, пишет onliner.by.

Через пару месяцев Елена, сестра Станислава, станет мамой во второй раз. У нее жизнь пошла по другому пути, который принято называть «нормальным»: муж, дети, работа, все дела. Зато ее прошлое...

Фото: onliner.by

— Была семья — мама, папа, брат. Умерла мама, брат стал «неблагополучным», потом скончался отец. С братом произошла какая-то история, он попал в больницу и через 8 месяцев умер. Я стала единственной наследницей нашей родной квартиры.

И не только.

Брат умер в апреле 2018-го. Спустя полтора года, в октябре 2019-го, Елена получает письмо.

Фото: onliner.by

Суть в чем: в производстве суда Ленинского района Гродно находится дело по иску о взыскании со Станислава в пользу ООО «Велмакс Плюс» основного долга и пени по договору от 6 июня 2017-го. Так как ответчик умер, долг переходит к наследникам. Это вы, Елена. С вас 2840 долга и 300 рублей пени.

— Письмо пришло 21-го, суд — послезавтра, — рассказывает Елена. — Я связалась с компанией, мол, в положении и никуда не поеду. Спорить о чем-то по телефону не было смысла. Во-первых, на том конце провода были вежливы, во-вторых, мой юрист сообщил, что могу относиться к этому любым образом, но платить придется.

Фото: onliner.by

Елена стала гуглить, что за компания такая (это подтверждает наши опасения: сколько ни пиши, все равно найдутся люди, которые не в курсе).

— Поискала, обалдела... По закону-то, может, все и верно. Но следите за обстоятельствами: 20 мая брат выходит из ЛТП, где 2 года лечился. 3 июня 2017 года подписывает договор. Через три дня — еще один.

Фото: onliner.by

— Он не был клиентом с точки зрения здравого смысла. Во-первых, у него не было денег. Во-вторых, потребности в трех пылесосах (а у кого есть? — Прим. Onliner). В общем, могу только догадываться: возможно, кто-то дал ему десятку за оформление договора на себя. Потому что первоначальный взнос был 60 и 30 рублей. У брата таких денег не было (а если бы были — он их точно потратил бы не на пылесос). «Моющий пылесос» в договоре... Ни названия, ни-че-го.

Посмотрите на подпись. В каком состоянии он ее оставлял?

Фото: onliner.by

— Ну и разумеется, никаких пылесосов, одеял и накидок брат в квартиру не приносил.

Странности продолжаются.

— Мне присылают два договора. На 2840 и 1420. Но в суде предлагают решить проблему только по первой сумме. «Давайте сначала с этим разберемся». Что дальше — непонятно. Есть ли еще договоры у них — тоже.

Елена договорилась с представителем «Велмакс Плюс», что она будет платить в течение 2 лет. От пени те отказались, но это не столько жест доброй воли, сколько обстоятельства, требующие точного подсчета. Легче отказаться.

Фото: onliner.by

— Большие ли это деньги? Большие, конечно. Понятно, что, лишившись их, я не умру и голодать у нас дети не будут. Я решила выйти на пару месяцев поработать между декретными отпусками — зарплату отдам за пылесосы, которые в руках мы не держали.

Что это было?!

— Можно ли брать рассрочку в компании «Велмакс Плюс» безработному, больному алкоголизмом человеку только по паспорту?

— Можно ли повторить этот акт добровольного согласия спустя три дня?

— Можно ли алкоголику по паспорту покупать пылесосы бесконечное количество раз?

Представитель «Велмакс Плюс» ответил Onliner так: «Вы можете определить по человеку, который ведет себя адекватно, что он где-то там в ЛТП был или еще что? Вы психолог? Психиатр? Или как?» — и предложил перезвонить в начале недели, сославшись на окончание рабочего дня в пятницу.