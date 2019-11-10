В российском Сыктывкаре прошла многотысячная акция протеста 10.11.2019, 11:52

Фото: TaSS

В ней приняли участие популярный блогер Варламов и рэпер Дед Архимед.

На митинг против строительства мусорного полигона у станции Шиес в Архангельской области, прошедший в Сыктывкаре в субботу, 9 ноября, по оценкам одного из организаторов, первого секретаря Сыктывкарского городского комитета КПРФ Ильи Богданова, вышло около 5,5 тысяч человек, сообщает dw.com.

Железнодорожная станция Шиес, рядом с которой планируется построить мусорный полигон, находится в 95 километрах от Сыктывкара. Как сообщает в субботу онлайн-издание КомиОнлайн, кроме местных жителей, в мероприятии приняли участиежители Урдомы, Котласа, Яренска и других близлежащих населенных пунктов.

Некоторые собравшиеся держали в руках транспаранты с надписями "Не плюйте в колодец! Север не помойка", "Нет свалке в Шиесе! Требуем исполнения воли народа" и "Шиес - Чернобыль XXI века".

Продолжавшаяся около двух часов акция была предварительно санкционирована местными властями и прошла мирно. Кроме прочих, на митинге присутствовали журналист и общественный деятель Илья Варламов, а также блогер, читающий в образе пенсионера рэп об актуальных событиях, Дед Архимед.