Лукашенко засуетился 3 10.11.2019, 11:56

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Диктатор боится быть «съеденным»?

Издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на несколько источников в Кремле сообщило, что переговоры на тему общей интеграции России и Беларуси идут полным ходом и уже утверждено более половины дорожных карт, которые очерчивают будущую экономическую интеграцию. А после этого обещают перейти и к единению политическому, сообщает «Белсат».

Утвержденные документы, если верить изданию, прописывают, в какие сроки Минск и Москва унифицируют бухгалтерский учет, промышленную и макроэкономическую политику, меры для стабилизации курсов валют и гармонизируют налоговое законодательство. Информацию издания подтверждает московский политолог Андрей Суздальцев.

«Как двигаться – понимание есть. Другое дело, что эти карты имеют прогнозно-директивный характер – каким образом сделать что-то лучше. Когда знакомишься с этими документами, то возникает впечатление, что это реально», – говорит Андрей Суздальцев.

Пока прогресса не достигли в пяти картах, одна из которых касается сельского хозяйства, а четыре – рынка газа, нефти и электроэнергии, отмечает эксперт. Но Андрей Суздальцев убежден, что все дорожные карты будут подписаны восьмого декабря – в 20-летний юбилей «cоюзного договора».

«После этого будет следующая стадия, которая будет выглядеть следующим образом. Окажется, что выполнить требования дорожных карт невозможно, согласовать белорусские правила и законы с российскими невозможно. Поэтому все переходят на российские!» – предупреждает методолог и философ Владимир Мацкевич.

Угроз белорусскому суверенитету переговоры не несут, так как касаются они исключительно экономики – неоднократно заявлял министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Владимир Мацкевич словам чиновников не доверяет.

«Они сопротивляются, они замедляют этот процесс, они лапками своими суетятся, но они попадают в ловушку. Они будут съедены», – считает эксперт.

От экономической интеграции Москва намерена перейти к политической – заявляет «КоммерсантЪ». Согласно газете, кремлевские переговорщики упоминают и о создании наднациональных органов, и даже про общую конституцию. Андрей Суздальцев сведения газеты опровергает.

«Они упоминаются, но не ведутся, так как белорусская сторона на эти переговоры не идет. Поэтому эти вопросы откладываются на стол президентов», – отмечает российский политолог.

Москва, в свою очередь, откладывает подписание договора о поставке нашей стране газа. О цене топлива Кремль готов разговаривать только после того, как Минск подпишет программу экономической интеграции.