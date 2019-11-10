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Германия отметила юбилей воссоединения: яркий фоторепортаж

  • 10.11.2019, 12:02
Германия отметила юбилей воссоединения: яркий фоторепортаж

Европейские политики вспоминают, как 30 лет назад пала Берлинская стена.

9 ноября Германия отметила 30-летие падения Берлинской стены. Как сообщает «Немецкая волна», президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, его коллега из Венгрии Янош Адер, польский лидер Анджей Дуда, глава Чешской Республики Милош Земан, канцлер Германии Ангела Меркель, члены немецкого правительства и парламента приняли участие в возложении роз в щель между бетонными блоками уцелевшей части стены.

После этого гости отправились в часовню Примирения возле Берлинской стены, где прошел второй этап мероприятий, Меркель выступила с короткой речью и призвала мировое сообщество защищать демократию.

Затем участники мероприятий зажгли свечи и поставили их к оставшимся фрагментам Берлинской стены в память о жертвах раздела Германии. Также в Берлине прошел пробег малолитражных автомобилей Trabant, которые стали символом Восточной Германии. Вечером у Бранденбургских ворот состоялся концерт, который закончился масштабных фейерверком.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

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