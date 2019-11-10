«Такие мероприятия нужно проводить постоянно — тогда у нас все получится» Михаил Колтович

10.11.2019, 12:23

Продолжить обсуждение фильма о преступлениях Лукашенко — хорошая идея.

Заехал 8 ноября после работы на площадь Свободы и был по правде очень удивлен. Прежде всего - количеством народа и той мощью, которая от всех этих замечательных людей исходила. Такого не было очень давно, чтобы в одном месте собрались сотни человек и свободно обсуждали проблемы страны.

Это было не просто собрание зевак, не сборище загнанных на мероприятие работяг со студентами, это был единый организм имеющий единую цель.

Никто не боялся эту самую цель озвучивать, люди смело говорили, что диктатуру пора убирать, что лысая резина свое отработала, что во власти никто не обращает внимание на проблемы народа. Что наш «парламент» - игрушка в руках Лукашенко и его свиты, что наши «депутаты» - просто какая-то планктонная жижа, не способная решать для народа вообще ничего, но вполне способная жить за его счет вместе с силовиками.

Было очень круто, я счастлив, что хоть и не надолго, но приехал туда, что видел и слышал это сам, лично. И могу точно сказать, что такие мероприятия нужно проводить постоянно, тогда у нас все получится.

Кто-то призывал выходить на Октябрьскую площадь через неделю, 15 ноября, продолжить обсуждение фильма о преступлениях Луки, считаю это хорошей идеей, и приду обязательно.

Михаил Колтович, «ВКонтакте»