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В египетском Шарм-эль-Шейхе загорелся самолет из Запорожья

  • 10.11.2019, 12:25
В египетском Шарм-эль-Шейхе загорелся самолет из Запорожья
Фото: avianews.com

Пожар начался после приземления.

В Египте в аэропорту города Шарм-эль-Шейх 9 ноября произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской авиации Египта на своей странице в Facebook, передает gordonua.com.

У самолета рейса PQ7153, который прибыл из Запорожья, загорелось шасси.

В сообщении говорится, что после приземления произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.

"Пожар быстро ликвидировали", – отметили в ведомстве.

Были приняты все меры по защите гражданских лиц, пострадавших в результате инцидента нет.


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