В египетском Шарм-эль-Шейхе загорелся самолет из Запорожья 10.11.2019, 12:25

Фото: avianews.com

Пожар начался после приземления.

В Египте в аэропорту города Шарм-эль-Шейх 9 ноября произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской авиации Египта на своей странице в Facebook, передает gordonua.com.

У самолета рейса PQ7153, который прибыл из Запорожья, загорелось шасси.

В сообщении говорится, что после приземления произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ — JACDEC (@JacdecNew) November 9, 2019

"Пожар быстро ликвидировали", – отметили в ведомстве.

Были приняты все меры по защите гражданских лиц, пострадавших в результате инцидента нет.