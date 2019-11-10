закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Молодым врачам в Беларуси приготовили «сюрприз»

  • 10.11.2019, 12:31
Молодым врачам в Беларуси приготовили «сюрприз»

Все медицинские вузы Беларуси могут перевести на другую систему распределения.

Пилотный проект по электронному распределению выпускников апробирован в нынешнем году в Белорусском государственном медицинском университете. Как сообщила агентству «Минск-Новости» начальник управления кадровой политики учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко, в перспективе такую практику могут перенять все вузы медицинского профиля страны.

«Распределение выпускников — достаточно длительная процедура. Мы основываемся на тех заказах, которые поступают не только от учреждений здравоохранения, но и иных организаций, где есть медработники. В сентябре уточняются данные о потребности кадров в отрасли. А в январе–феврале начинается процедура предварительного распределения», — пояснила Ольга Маршалко.

«Ежегодно в распределении участвуют 800–850 выпускников нашего вуза», — отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Анатолий Сикорский.

В БГМУ в нынешнем году запустили пилотный проект: на нескольких факультетах процедура предварительного распределения проходила с помощью электронной системы. Формируется банк данных вакансий. Студент входит в личный кабинет системы и выбирает то предложение работодателя, которое ему нравится. Если на одно вакантное место претендуют несколько человек, то в конкурсе победит тот, у кого более высокий средний балл успеваемости. Также преимуществом будет участие в научно-практической работе и прочее. Тому, кто конкурс на понравившееся место не выдержал, система сама предложит другие вакансии.

«Окончательное распределение проходит в марте–апреле. На нем обязательно присутствует руководство Минздрава. И все вопросы закрываются. Выпускники фактически попадают на личный прием к министру», — рассказала Ольга Маршалко.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип