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У брестского «Динамо» появился уникальный шанс

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  • 10.11.2019, 12:51
У брестского «Динамо» появился уникальный шанс

13-летняя непрерывная гегемония БАТЭ в белорусском футболе может завершиться.

Начиная с 2006 года, борисовская команда БАТЭ неизменно становилась чемпионом Беларуси.

Но сегодня, 10 ноября, 13-летняя непрерывная гегемония борисовчан может завершиться: на золото первенства всерьез замахнулась «Динамо» из Бреста, передает svaboda.org.

Динамовцы опережают БАТЭ на 7 пунктов и в случае победы в гостевом матче над «Ислочью» из Минской области досрочно обретут первый чемпионский титул в своей истории.

Начало игры в 15.30, ее будет транслировать телеканал «Беларусь 5».

Если же случится ничья или поражение, вопрос о чемпионство придется отложить.


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