Австралиец выиграл целое состояние через минуту после крутой перемены в личной жизни 1 10.11.2019, 13:00

1,787

Необычный случай произошел в Мельбурне.

В австралийском городе Мельбурн, штат Виктория, мужчина выиграл на скачках 800 тысяч австралийских долларов (35,2 миллиона рублей) через считанные минуты после того, как его бросила девушка. Об этом пишет издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Девушка объявила, что хочет расстаться, когда австралиец смотрел Мельбурнский кубок в казино «Корона» в Мельбурне. Он увлекся выяснением отношений и не сразу осознал, что первыми финишировали именно те четыре лошади, на которых он поставил 10 австралийских долларов.

Когда девушка направилась к выходу из заведения, мужчина проверил свой аккаунт и увидел, что стал победителем. От радости он так закричал, что на него обернулись другие посетители казино. Узнав о выигрыше, бывшая девушка решила задержаться. До конца вечера мужчина угощал ее напитками, после чего пара разъехалась. Он утверждает, что планирует потратить деньги на покупку дома в городе Голд-Кост.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Северная Каролина обвинила бывшую девушку в краже лотерейного билета с выигрышем в 500 тысяч долларов. Официальные представители лотереи заявили, что претензию американки сейчас рассматривают, так как юридический спор о праве на выигрыш действительно существует.