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Оксана Юшкевич: А дальше — сплоченность и объединение

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  • 10.11.2019, 13:13
Оксана Юшкевич: А дальше — сплоченность и объединение
Оксана Юшкевич

Кандидат от«Европейской Беларуси» ответила на главный вопрос NEXTA.

Кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Чкаловскому избирательному округу №96 Оксана Юшкевич поделилась с пресс-службой кампании впечатлениями от встречи зрителей фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», прошедшей 8 ноября:

- Своим поведением власти подтвердили каждое слово, сказанное Степаном. Также мы услышали ответы на вопрос «Что дальше?» от нашей молодежи, которой не безразлично их завтра.

А сейчас — мое субъективное мнение.

Что дальше? Дальше - сплоченность и объединение. Наша власть не понимает пряника, значит нужен кнут. Кнут - это Площадь. Поэтому - 15 ноября, пятница, 18.00, Октябрьская площадь. Приходите.

Уважаемые активисты оппозиции, у всех у нас одна цель, несмотря на то, что пути ее достижения разные. Так давайте объединимся и 15 ноября выйдем на площадь. А не будем лишь только в соцсетях выступать.

Пару слов, той молодежи которая считает, что если у них мама, папа, дядя, тетя и т.д. работают в госструктуре и для них приготовлено теплое местечко. Вы глубоко заблуждаетесь и ошибаетесь, т.к. для вас есть только вчера. Завтра — нет, сегодня — под большим вопросом.


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