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СМИ Китая: Калининградская область будет отнята у РФ за два дня

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  • 10.11.2019, 13:19
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СМИ Китая: Калининградская область будет отнята у РФ за два дня

Это — намного быстрее, чем в гипотетических расчетах сотрудников Джеймстаунского фонда.

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Балтии военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет eastday.com (перевод — lenta.ru).

«Калининград — это небольшое место, это всего 15 000 квадратных километров и 500 километров до российской границы», — отмечает китайский портал.

Согласно eastday.com, в ответ на подобные действия Москва в течение пяти суток нанесет удары по пяти-восьми столицам европейских стран, что автоматически трансформирует конфликт из регионального в глобальный.

Таким образом в Eastday.com отреагировали на октябрьский доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) доктора Ричарда Хукера, согласно которому страны НАТО могут завоевать Калининградскую область за две недели.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО Калининградской области.


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