Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: места и время проведения
- 10.11.2019, 13:48
Их можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.
Сегодня предвыборные пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в нескольких районах Минска. Активисты гражданской кампании будут распространять агитационные материалы и информационные буклеты, сообщает пресс-служба кампании.
Места и время проведения:
станция метро «Академия наук», выход к магазину «Академкнига»: 14.00 — 18.00,
улица Скрипникова, 15, площадка у магазина «Алми»: 14.00-15.30,
улица Неманская, 46, площадка у магазина «Соседи»: 15.00-16.30,
станция метро «Площадь Якуба Коласа», площадка у магазина ЦУМ: 16.00-19.00,
улица Сухаревская, 31, площадка у ТЦ «Гиппо»: 16.00-18.00.