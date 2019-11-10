закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 14:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: места и время проведения

  • 10.11.2019, 13:48
Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: места и время проведения

Их можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.

Сегодня предвыборные пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в нескольких районах Минска. Активисты гражданской кампании будут распространять агитационные материалы и информационные буклеты, сообщает пресс-служба кампании.

Места и время проведения:

станция метро «Академия наук», выход к магазину «Академкнига»: 14.00 — 18.00,

улица Скрипникова, 15, площадка у магазина «Алми»: 14.00-15.30,

улица Неманская, 46, площадка у магазина «Соседи»: 15.00-16.30,

станция метро «Площадь Якуба Коласа», площадка у магазина ЦУМ: 16.00-19.00,

улица Сухаревская, 31, площадка у ТЦ «Гиппо»: 16.00-18.00.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип