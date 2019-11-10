Пикеты «Европейской Беларуси» в Минске: места и время проведения 10.11.2019, 13:48

Их можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.

Сегодня предвыборные пикеты «Европейской Беларуси» пройдут в нескольких районах Минска. Активисты гражданской кампании будут распространять агитационные материалы и информационные буклеты, сообщает пресс-служба кампании.

Места и время проведения:

станция метро «Академия наук», выход к магазину «Академкнига»: 14.00 — 18.00,

улица Скрипникова, 15, площадка у магазина «Алми»: 14.00-15.30,

улица Неманская, 46, площадка у магазина «Соседи»: 15.00-16.30,

станция метро «Площадь Якуба Коласа», площадка у магазина ЦУМ: 16.00-19.00,

улица Сухаревская, 31, площадка у ТЦ «Гиппо»: 16.00-18.00.