Польша отказалась выдавать России украинского офицера Игоря Мазура 10.11.2019, 13:52

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Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская выступила с заявлением.

Польша не намерена передавать России участника войны в Донбассе, уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура, задержанного 9 ноября на польско-украинской границе по запросу РФ, сообщает dw.com.

Как написала в ночь на воскресенье, 10 ноября, вице-спикер польского Сейма Малгожате Госевская, Мазур был задержан Польшей "исключительно по техническим причинам для соблюдения стандартной процедуры рассмотрения ордера Интерпола".

"Я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой", - добавила политик. При этом Госевская назвала Мазура "отважным гражданским активистом" и заявила, что он стал "жертвой действий восточных соседей". "Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала Госевская, имея в виду факт внесения Россией Игоря Мазура в реестр задержаний Интерпола.

По информации агентства "Интерфакс", в 2014 году Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела против Игоря Мазура и нескольких других лиц.