Главный умер

Главный умер1
- Виктор Горбачев
- 10.11.2019, 13:59
А вы о ком подумали?
Все! Главный Козел умер.
Нет-нет, я не шучу. Вы слышали?
Все, он умер. Это уже точно. Именно так и есть. Самый главный. И при этом, он козел. Настоящий. О котором много писали, говорили и показывали. И вот, смерть козла!
Ну, тот козел, который Тимур. Тот, который в Приморье с тигром Амуром жил. Говорят, сердечный приступ. Вот уж как пару лет их разлучили. А он скучал. И вот, взял, сегодня и умер. 6 лет прожил.
Это главная новость сегодня на всех медийных ресурсах России. Умер козел. Главный. Его будут кремировать. И памятник бронзовый поставят.
А Вы о чем подумали? Или о ком?
А так то уже факт подтвердился - главный козел все!
Жаль козла. Красивая была история.
Точка.
Виктор Горбачев, «Фейсбук»