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Главный умер

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  • Виктор Горбачев
  • 10.11.2019, 13:59
Главный умер
Виктор Горбачев

А вы о ком подумали?

Все! Главный Козел умер.

Нет-нет, я не шучу. Вы слышали?

Все, он умер. Это уже точно. Именно так и есть. Самый главный. И при этом, он козел. Настоящий. О котором много писали, говорили и показывали. И вот, смерть козла!

Ну, тот козел, который Тимур. Тот, который в Приморье с тигром Амуром жил. Говорят, сердечный приступ. Вот уж как пару лет их разлучили. А он скучал. И вот, взял, сегодня и умер. 6 лет прожил.

Это главная новость сегодня на всех медийных ресурсах России. Умер козел. Главный. Его будут кремировать. И памятник бронзовый поставят.

А Вы о чем подумали? Или о ком?

А так то уже факт подтвердился - главный козел все!

Жаль козла. Красивая была история.

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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