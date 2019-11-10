Что полезнее — пиво или вино? 5 10.11.2019, 14:36

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В мире мало напитков, которые столь же четко разделяют своих поклонников на два лагеря.

Корреспондент BBC Future попытался разобраться в имеющихся фактах и развеять мифы, окружающие два самых популярных в мире алкогольных напитка – пиво и вино.

В мире мало напитков, которые столь же четко разделяют своих поклонников на два почти не пересекающихся лагеря, как пиво и вино (ну разве что еще чай и кофе).

Оставив в стороне вопрос вкусовых предпочтений, давайте попробуем разобраться в том, как каждый из них действует на человеческий организм и на состояние нашего здоровья.

От какого из них мы сильнее толстеем? Насколько тот или другой полезен или, наоборот, вреден? И, в конце концов, какой из них дает более сильное похмелье?

От чего мы быстрее пьянеем?

Пинта (568 мл) светлого пива и средний по размеру бокал вина содержат примерно одинаковое количество этилового спирта - две-три стандартные британские единицы (16-24 грамма).

Но чтобы ударить в голову, этот спирт должен для начала попасть в кровь - а скорость этого процесса может зависеть от напитка.

Мэк Митчелл из Юго-западного медицинского центра при Техасском университете в США недавно провел исследование, в ходе которого попросил группу из 15 добровольцев мужского пола в разные дни пить разное спиртное.

Он тщательно подобрал содержание спирта во всех напитках таким образом, чтобы оно пропорционально соответствовало массе тела испытуемых, и следил за тем, чтобы они выпивали экспериментальные жидкости в течение одного и того же периода времени - за 20 минут.

Как и следовало ожидать, быстрее всего в кровь попадал крепкий алкоголь (он же вызывал и максимальные пиковые значения концентрации спирта в крови), затем вино (пик наступал через 54 минуты после употребления) и, наконец, пиво (62 минуты после выпивания).

Другими словами, от бокала вина пьянеешь быстрее, чем от кружки пива.

Вывод: после пива меньше риск оказаться в дурацкой пьяной ситуации.

От чего больше растет мужское пузо?

Казалось бы, распространенное мнение по поводу того, что пивные животики появляются от употребления соответствующего продукта, должно иметь под собой основания.

Калории есть и в самом этиловом спирте и в сахарах, которые делают напиток вкусным. В пинте пива содержится 180 калорий - на 50% больше, чем в маленьком бокале вина. Достаточно, чтобы растолстеть при неумеренных возлияниях.

Но для тех, кто не излишествует, разница не столь уж велика. Недавно проведенный анализ имеющихся исследований показал, что ни любители пива, ни поклонники вина в краткосрочной перспективе вес не набирают.

Но самый продолжительный из проанализированных экспериментов длился всего 10 недель, и в ходе опыта ученые могли не заметить незначительные изменения в весе.

А ведь каждый лишний килограмм, набираемый за 10-недельный период, через пять лет превратился бы в пивное брюхо весом в 25 килограммов - примерно восемь среднестатистических новорожденных младенцев.

Кстати, нельзя не отметить вот что: распространенное мнение, что от пива у мужчин может отрасти грудь, практически стопроцентно является мифом.

Вывод: разница невелика, но вино, похоже, слегка предпочтительнее.

От чего тяжелее похмелье?

Несмотря на все старания, ученые пока никак не могут победить привычное проклятье всех любителей спиртного: утреннее похмелье.

Нам даже не до конца известно, почему именно оно возникает. Похоже, что важную роль в этом процессе играет обезвоживание (под воздействием алкоголя организм начинает выводить больше жидкости, чем в него попадает).

Но не исключено, что один из дополнительных факторов - это побочные продукты алкогольной ферментации. Эти органические соединения, образующиеся одновременно с этиловым спиртом, придают напитку уникальный букет и вкус, но могут быть токсичными для организма, заставляя нас наутро после бурной вечеринки жалеть о содеянном.

В целом принято считать, что чем темнее напиток, тем больше в нем этих неэтаноловых компонентов. Но имеющиеся факты пока что допускают разное толкование.

Некоторые крепкие темные спиртные напитки (скажем, бурбон) действительно могут давать более тяжелое похмелье, чем хорошо очищенная водка, но разные сорта пива и вина в этом смысле примерно равноценны.

Так что если не переходить на крепкое, то головная боль от вина и пива должна быть примерно сопоставимой.

Вывод: имеющихся данных для вывода недостаточно.

Что полезнее (или хотя бы менее вредно) для здоровья?

Нередко можно услышать, что бокал вина в день способствует омоложению организма и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления и диабета.

Считается, что столь полезным эффектом обладают так называемые полифенолы (особенно их много в красном вине), которые снимают воспаления и помогают выводить из организма вредные химические соединения.

Пиво обычно не изучается в ходе подобных исследований, но в нем есть какое-то количество полифенолов - то есть, оно должно давать примерно такой же эффект, как белое вино (меньший, чем красное).

Понятно, что такой вывод - не оправдание бесконтрольного пьянства, но бокал в день действительно может быть для кого-то полезен ( а может и нет).

Вывод: красное вино вне конкуренции, но, может быть, все-таки лучше выпить пива, чем сидеть совсем трезвым?

Общий вывод: в том, что касается пользы (точнее, меньшей степени вредности) для здоровья, первое место остается за вином.

Любители пива могут утешать себя давней историей этого напитка. Некоторые антропологи даже считают, что любовь человечества к пиву могла лежать в основе появления сельского хозяйства, а значит, и современной цивилизации.

Что? В основе нашей цивилизации лежало… точнее, плескалось... пиво? Есть о чем задуматься, делая выбор у стойки бара.