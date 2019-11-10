10 районов на западе Беларуси стали безвизовыми 10.11.2019, 14:42

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Что в них изменилось?

С 10 ноября безвизовыми стали 10 западных районов Беларуси. Чтобы получить возможность посетить безвизовую зону «Брест-Гродно» на срок 15 дней, нужно приобрести специальный туристический ваучер. Корреспондент «Белсата» Ксения Тарасевич съездила в один из районов и узнала, готовы ли там к приезду туристов.

По словам руководства Щучина, к расширению безвизового режима начали готовиться с самого начала 2019 года. Уже тогда приняли специальный план для развития туризма.

«План связан и с промоушеном, и с совершенствованием тех туристических объектов, которые у нас уже есть. И одновременно направлен на появление каких-то новых туристических продуктов, туристических объектов, маршрутов. Которые могли бы удовлетворить потребности иностранцев», – говорит Александр Амшей, руководитель отдела туристической и инвестиционной деятельности управления экономики Щучинского райисполкома.

Дом-музей известного музыканта Чеслава Немена и дворец в Желудке, уже давно привлекают туристов. Но, по словам краеведа Геннадия Киенко, в районе немало других интересных мест.

«В Щучинском районе много культовых построек. Например, церковь-крепость в Мурованке, которых единицы на всю Беларусь и вообще очень мало. Дворец Друцко-Любецких», – говорит он.

Готовятся к увеличению количества туристов и местные представители гостиничного бизнеса. По словам директора одной из гостиниц, сейчас иностранные клиенты есть, но не так много, как хотелось бы. Поэтому на безвиз возлагаются серьезные надежды.

«Мы ожидаем, что наполняемость увеличится в два раза как минимум. У нас уже есть клиенты из Западной Европы, Израиля, Китая, поляки часто к нам приезжают», – говорит директор гостиницы «Уют» Вячеслав Романович.

По словам руководителя отдела туристической и инвестиционной деятельности управления экономики Щучинского райисполкома Александра Амшея, в прошлом году в Щучин приехало 23 тысяч туристов, треть из них – иностранцы. А в следующем, уже безвизовом, году местные власти планируют принять 30 тысяч иностранных гостей.