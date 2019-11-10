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Шоумен Максим Галкин высмеял Путина и российских пропагандистов

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  • 10.11.2019, 14:58
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Шоумен Максим Галкин высмеял Путина и российских пропагандистов
Фото: TASS

Это произошло на концерте в Новосибирске.

Российский артист и телеведущий Максим Галкин на концерте в Новосибирске заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена "в худшем смысле слова", а Владимиру Путину, который "мысленно Марс завоевывает", "скучно" с россиянами. Видео с его выступлением было размещено на ютьюбе еще 3 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. За прошедшее время его посмотрели около полумиллиона человек, – сообщает svoboda.org.

"У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись. В худшем смысле слова, потому что нам не дают времени обмозговать. Разжевывают сразу, говорят – это враги, это нет, вы туда, вы – сюда. Мы сидим, боимся, что нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я хочу вам сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь", – заявил в выступлении Галкин.

Артист сказал несколько слов в адрес президента России Владимира Путина.

"А Путину уже самому скучно с нами. Понимаете. У нас проблемы, у нас пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами мыслит. Он уже Марс мысленно завоевывает. Мы тут ноем "как нам дальше жить", а он нам: "Потерпите, затяните поясок". И мы все затягиваем – кто на поясе, кто на шее", – пошутил Галкин.


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