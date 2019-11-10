Протестующие заставили президента Боливии согласиться на новые выборы 1 10.11.2019, 15:26

Эво Моралес также согласился распустить избирательную комиссию и сформировать ее заново.

Президент Боливии Эво Моралес согласился аннулировать официальные результаты первого тура выборов президента и провести новое голосование - на фоне массовых протестов оппозиции, которая не признала его победу, заявив о фальсификациях, сообщает svoboda.org.

Моралес также согласился распустить избирательную комиссию и сформировать ее заново.

Ранее Организация американских государств рекомендовала предпринять именно эти шаги, чтобы выявить истинную волю избирателей. Пока неясно, согласится ли оппозиция с предложением, или же протесты продолжатся.

Ранее протестующие заблокировали работу государственных СМИ Боливии.

Сообщается, что в ночь на воскресенье толпы людей взяли в осаду офисы общенациональной радиостанции Radio Patria Nueva и общенационального телеканала Bolivia TV в крупнейшем городе страны Ла-Пасе. СМИ были вынуждены прекратить вещание и передают в эфир только музыку и фильмы.

В МИД Боливии назвали протестующих "группами радикалов", обвинили их в нападении на журналистов и нежелании начать политический диалог, чтобы "вернуть страну к миру, защитить демократию, верховенство права и единство боливийцев". "Нападения оппозиционеров являются очередным свидетельством притеснения прав человека и нарушения принципа свободы прессы", – заявили в ведомстве.

В свою очередь президент Моралес сообщил, что в городе Оруро протестующие подожгли дом его сестры Эстер Моралес.

Протесты в Боливии начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги прошедших 20 октября президентских выборов. По данным суда, Эво Моралес, избирающийся президентом уже в четвертый раз, получил чуть больше 47 процентов голосов, а его главный оппонент, бывший журналист Карлос Меса – 36 с половиной процентов.

Отрыв более чем в 10 процентов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре. Меса не признал результатов, заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы, требуя проведения второго тура. В результате в нескольких городах Боливии начались столкновения между протестующими и полицией, жертвами которых стали как минимум три человека.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Позже он предложил протестующим сесть за стол переговоров.

В субботу Карлос Меса опубликовал видеообращение, в котором отказался от переговоров с действующей властью. "Мне не о чем разговаривать с Моралесом и его правительством", – заявил он, назвав оппонентов мошенниками. Также от переговоров отказался лидер оппозиционного движения "Боливия говорит нет" Оскар Ортис.

Евросоюз потребовал от властей Боливии провести второй тур президентских выборов. Его проведение считают лучшим вариантом для преодоления кризиса и в ООН.