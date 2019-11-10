Полина Шарендо-Панасюк: В наших интересах — чтобы эта диктатура как можно скорее ушла из Беларуси 1 10.11.2019, 15:34

Полина Шарендо-Панасюк

Кандидат от гражданской кампании «Европейская Беларусь» призвала брестчан к участию в акции 15 ноября на Октябрьской площади в Минске.

Сегодня в Бресте прошел митинг против завода АКБ, сообщил корреспондент Charter97.org. Акция, в которой участвовали более 400 человек, была разрешена властями и проходила в парке Воинов-интернационалистов.

Митинг завершился выступлением кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк с призывом прийти на Октябрьскую площадь в Минске 15 ноября и и принятием резолюции с требованием окончательно закрыть завод АКБ.

«В наших интересах — чтобы эта диктатура как можно скорее ушла из Беларуси. Поэтому я призываю всех быть солидарными и принять участие с митинге на Октябрьской площади в Минске 15 ноября в 18.00», — заявила Полина Шарендо-Панасюк.