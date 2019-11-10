закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Полина Шарендо-Панасюк: В наших интересах — чтобы эта диктатура как можно скорее ушла из Беларуси

1
  • 10.11.2019, 15:34
Полина Шарендо-Панасюк: В наших интересах — чтобы эта диктатура как можно скорее ушла из Беларуси
Полина Шарендо-Панасюк

Кандидат от гражданской кампании «Европейская Беларусь» призвала брестчан к участию в акции 15 ноября на Октябрьской площади в Минске.

Сегодня в Бресте прошел митинг против завода АКБ, сообщил корреспондент Charter97.org. Акция, в которой участвовали более 400 человек, была разрешена властями и проходила в парке Воинов-интернационалистов.

Митинг завершился выступлением кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк с призывом прийти на Октябрьскую площадь в Минске 15 ноября и и принятием резолюции с требованием окончательно закрыть завод АКБ.

«В наших интересах — чтобы эта диктатура как можно скорее ушла из Беларуси. Поэтому я призываю всех быть солидарными и принять участие с митинге на Октябрьской площади в Минске 15 ноября в 18.00», — заявила Полина Шарендо-Панасюк.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип