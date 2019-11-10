Какое авто могут купить белорусы не дорожe $5 тысяч и не старше 10 лет 10.11.2019, 15:53

Эксперты сделали интересную подборку.

При выборе машины бюджет $5000 заметно развязывает руки, особенно если не бояться автомобилей начала 2000-х, пишет сайт abw.by. Однако далеко не у всех есть желание связываться с "побегавшими" экземплярами: в некоторых случаях главным критерием выбора становится относительно "свежий" год выпуска. Посмотрим, на что можно рассчитывать с $5000 на руках, если автомобиль должен быть не старше 10 лет.

Открывает список объявлений "кроха" Peugeot 107 2009 года с литровым двигателем и заявленным пробегом 109 тыс. км. Продавец обращает внимание на комплектацию, куда входят кондиционер, электростеклоподъемники, литые диски, четыре подушки безопасности и сигнализация.

Фото: abw.by

В целом состояние обещается хорошее: салон "как новый", заводские стекла и отсутствие проблем с запуском в любую погоду. Стоимость Peugeot - $4100.

Еще один "малыш" - Chevrolet Spark 2011 года с 1-литровым двигателем и "механикой". Заявленный пробег авто - 110 тыс. км, кажется, с машиной ничего не происходило и не собирается.

Фото: abw.by

"Автомобиль в хорошем состоянии. Ничего делать не надо, сел и поехал. Обслужен. Кондиционер и прочие опции работают. Ездим каждый день", - рассказывает автор объявления. Оценен Spark в $4899.

В "хорошем техническом состоянии" выставлен на продажу Ford Fiesta 2009 года с 1,25-литровым двигателем и МКПП. По словам продавца, "моторный отсек без подтеков. Кондиционер заправлен и исправен. Кузов оцинкованный, без нареканий. Комплектация: кондиционер, датчик света, громкая связь, хорошая "родная" акустика, сигнализация, центральный замок, передние стеклоподъемники и т.д."

Фото: abw.by

Заявленный пробег авто - 202 тыс. км. Об обслуживании новому владельцу можно будет не беспокоиться: совсем недавно было заменено масло, на пробеге 193 тыс. км замене подвергся комплект ГРМ. Ford Fiesta оценен в $4700, а среди возможных вариантов обмена отмечен 5-дверный хэтчбек с "автоматом" по схеме "один к одному".

"Быстрый, шустрый, экономичный городской автомобиль, компактный снаружи - просторный внутри", - именно так характеризует продавец Fiat Punto 2009 года с 1,3-литровым дизелем.

Фото: abw.by

Что до технического состояния, то описание обещает отсутствие скрипов, стуков, полную исправность и отсутствие необходимости вложений. "Отличная летняя резина GoodYear+, зимние асимметричные шины Avon (Англия) на стальных дисках и с "родными" колпаками. Чистый, ухоженный автомобиль, в котором не курили". Стоимость Fiat - $4900.

Ищет нового владельца Renault Logan 2010 года с 1,6-литровым двигателем "в рабочем техническом состоянии и на хорошем ходу". Продавец отмечает, что это личный автомобиль, пробег - 127 тыс. км.

Фото: abw.by

Из технических подробностей известно о недавно проведенном ТО с заменой масла и фильтров, ГРМ и двух ступичных подшипников. Вместе с авто новый владелец получит комплект зимней резины. Renault Logan оценен в $4899.

Из "китайцев" замечен кроссовер Vortex Tingo 2013 года с 1,8-литровым двигателем, "механикой" и пробегом 120 тыс. км. Для тех, кто не знает этот автомобиль, продавец поясняет, что это "брат-близнец" Chery Tiggo и Toyota RAV4.

Фото: abw.by

"Хорошая комплектация: кондиционер, люк, мультируль, обогрев сидений и зеркал, полный э/пакет, парктроник, литые диски. Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Все исправно, все работает. Кондиционер заправлен. Новые тормозные диски и колодки, два комплекта отличных шин", - указано в объявлении. Стоимость Vortex при этом невысокая - $4700.

Среди автомобилей с "автоматом" отыскался Chevrolet Lacetti 2010 года с 1,6-литровым двигателем и пробегом 178 тыс. км. Двигатель и подвеска обещают быть без проблем, однако на лобовом стекле присутствует трещина, а с кузовом "есть нюансы".

Фото: abw.by

Из технических подробностей сообщается о замене передних тормозных дисков и колодок 10 тыс. км назад, о новом аккумуляторе с гарантией и проведенном капремонте генератора. Среди опций отмечены сигнализация, зеркала с обогревом и электроприводом, электростеклоподъемники и два комплекта резины. Причина продажи - необходимость в автомобиле побольше. Chevrolet Lacetti оценен в $4250.

Еще один хэтчбек в продаже - Opel Corsa 2009 года с литровым двигателем и "механикой". Продавец отмечает, что новому владельцу не придется беспокоиться даже о проведении ТО, поскольку масло и фильтры менялись в октябре.

Фото: abw.by

Состояние в целом обещано ухоженное. Однако среди недостатков отмечен капот с "жуками" - на его покраску или замену будет скидка. "Машина в моих руках 4 года, за это время никогда не подводила, нигде не стояла". Стоимость Opel - $4500.

Завершает подборку Geely SC7 2012 года с 1,8-литровым двигателем и пробегом 190 тыс. км. "Автомобиль полностью обслужен, не требует никаких вложений. Оснащен самым надежным японским 1,8-литровым двигателем и надежной коробкой передач. Экономичный расход топлива. Имеет богатую комплектацию: электростеклоподъемники, электролюк, передние и задние парктроники, что упрощает процедуру парковки не только новичку, но и опытному автомобилисту".

Фото: abw.by

Среди прочих преимуществ продавцом отмечены рабочий кондиционер, вместительный салон и багажник объемом 560 литров. Автомобиль подготовлен к зимнему сезону: установлен новый аккумулятор и новая зимняя резина. Стоимость Geely - $4300.