Милевский против Глеба: 1:1 после первого тайма 10.11.2019, 16:25

Cегодня в Минске может разрешиться главная интрига сезона.

В Минске проходит эпохальный матч чемпионата Беларуси. «Ислочь» принимает брестское «Динамо». Уже сегодня брестчане могут прервать гегемонию БАТЭ.

В противостоянии сошлись именитые белорусские футболисты Артем Милевский и Александр Глеб.

На 23-й минуте Милевский открыл в поединке счет. Спустя 10 минут «Ислочь» сумела отыграться. Отличился Александр Макась.

Отметим, брестское «Динамо», в случае победы над «Ислочью», гарантирует себе золотые медали чемпионата Беларуси.