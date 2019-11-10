В Великобритании прошла секретная операция по защите телефонов депутатов от хакеров из РФ 1 10.11.2019, 16:36

Политикам запретили пользоваться своими личными телефонами и компьютерами.

Контрразведка Великобритании MI5 провела секретную операцию по защите телефонов депутатов Палаты общин от атак российских хакеров, сообщает The Mirror (перевод — nv.ua) со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, некоторые телефонные номера политиков подверглись кибератакам.

На время операции депутатам запретили пользоваться личными телефонами и компьютерами, а также рекомендовали не поднимать на заседаниях вопросы о взломах.

По словам одного из парламентариев, ему сообщили, что была предпринята «согласованная попытка взлома моих банковских счетов со стороны другого государства».

В Великобритании ожидается публикация доклада, в котором рассматривается вмешательство России в британскую политику, включая финансирование Консервативной партии и влияние на результаты референдума по Brexit 2016 года.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвиняют в затягивании публикации доклада. Изначально комитет по разведке и безопасности парламента должен был обнародовать отчет 4 ноября, однако публикацию отложили до проведения парламентских выборов, запланированных на 12 декабря.

По данным Sunday Times, в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании включены девять российских бизнесменов.